MISAMOがUSJでトークショー＆ミニライブ開催決定！「大変光栄に思います」
MISAMOが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのスペシャルイベント『ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト』として、2月6日に同パークにてトークショー＆ミニライブを行うことが決定した。
■当日は新曲「Confetti」も初披露される予定
『ユニ春』はUSJが贈る春の学生応援キャンペーンで、今回のイベントはその一環として開催。欧米の卒業シーズンに行われるダンスパーティー“プロムナード”をテーマに、学生に“一生忘れられない”春の思い出を届けるスペシャルイベントだ。
ミニライブでは、新作アルバム『PLAY』から、1月16日に配信がスタートし、MVも公開された新曲「Confetti」の初披露を予定しているとのこと。
イベント自体は観覧無料だが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パスにこちらのイベントの入場券が付いたチケットの購入が必要となる。
■MISAMO コメント
■イベント情報
『ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト』
02/06（金）大阪・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン グラマシーパーク特設会場
■リリース情報
2026.01.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Confetti」
2026.02.04 ON SALE
ALBUM『PLAY』
