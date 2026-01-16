『Myojo』の公式SNSにて、SixTONESを起用した『Myojo』3月号（1月22日発売）ちっこい版の裏表紙が解禁。1月22日にデビュー6周年を迎えるSixTONESの節目を記念したビジュアルが、ファンの間で大きな注目を集めている。

【画像】SixTONESの“人文字”ビジュアル／『Myojo』通常版の表紙＆裏表紙・ちっこい版の表紙

■冬コーデで自然体の笑顔を浮かべるSixTONES

公開された裏表紙では、SixTONESの6人が、白やベージュ、ブラウンを基調とした柔らかな色合いのコーディネートで登場。ニットやカーディガン、シャツなどを取り入れた装いは、肩の力が抜けたナチュラルさがありながらも、洗練された雰囲気を感じさせる。

床に座ったり、体を預け合ったりしながら、6人で数字の「6」を表現。ジェシーと森本慎太郎は高く手を伸ばし、田中樹は膝立ち、松村北斗は体を傾けるポーズに。あぐらで座る高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）は、同じくあぐらで座った京本大我の肩に手を添えており、メンバー同士の距離の近さがにじむビジュアルとなっている。

撮影時にはモニターで自分たちの姿を確認しながら、「ジェシーの手の向きが違うんじゃない？」（高地）、「俺が北斗の下に入るほうが色がつながっていいかも」（田中）などと細かな調整を行い、チームワークの良さで見事な“6”が完成したという。

SNSでは「かわいい愛おしい」「一番負担のないポーズ担当のきょもメロい」「ほっくん体幹すごい」「きょもゆごの足がぴったり合わさってるところがとっても良い」「かわいすぎるデカ男6人w」「最高すぎる」「エモい」など、多くの反響が寄せられている。

■誌面では66の質問＆タイムカプセル企画も

なお、中面の特集では、読者やファンから事前に募った質問に対し、ソロ、3組に分かれての対談、全員での座談会を通して、メンバーからの“66”個のアンサーを掲載。

さらに、6年前に作成したタイムカプセルを開封する企画も収録されており、メンバー自身が当時の想いを振り返る内容となっている。

■SixTONES『Myojo』通常版の表紙＆裏表紙ビジュアル

■SixTONES『Myojo』ちっこい版の表紙ビジュアル