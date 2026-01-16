ＫＧ情報 <2408> [東証Ｓ] が1月16日大引け後(15:30)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の3.4億円→4.6億円(前の期は3.1億円)に34.1％上方修正し、増益率が7.5％増→44.2％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1.7億円→2.8億円(前年同期は1.9億円)に68.0％増額し、一転して49.0％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

営業収益につきましては、生活関連情報における「家づくり学校」において、各種施策による集客効果が顕在化し、来校者数が想定を上回って推移したことから、前回予想を上回る見込みとなりました。営業利益につきましては、上記の増収効果に加え、事業運営の効率化を進める中で、人件費が想定を下回って推移したこと等により、前回予想を大きく上回る見込みとなりました。経常利益につきましても、営業利益の増加を主因として、前回予想を上回る見込みとなりました。当期純利益につきましては、経常利益の増加に加え、賃上げ促進税制の適用により法人税等が減少したことから、前回予想を上回る見込みとなりました。

