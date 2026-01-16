¶¨ÏÂ¥³¥ó¥µ¥ë¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï10¡óÁý¤Ç5´üÏ¢Â³ºÇ¹â±×¹¹¿·¤Ø
¡¡¶¨ÏÂ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Ä <9647> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬1·î16ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯11·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ21.9¡óÁý¤Î9.2²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢26Ç¯11·î´ü¤âÁ°´üÈæ10.3¡óÁý¤Î10.2²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ò¸«¹þ¤ß¡¢5´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3´üÏ¢Â³Áý¼ý¡¢11´üÏ¢Â³Áý±×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.1ÇÜ¤Î1.3²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î3.4¡ó¢ª7.2¡ó¤ËÂçÉý²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.1ÇÜ¤Î1.3²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î3.4¡ó¢ª7.2¡ó¤ËÂçÉý²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹