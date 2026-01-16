アジュバンホールディングス <4929> [東証Ｓ] が1月16日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比35.0％増の2億7800万円に拡大し、通期計画の1億2700万円に対する進捗率が218.9％とすでに上回り、さらに前年同期の152.6％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は1億5100万円の赤字(前年同期は7100万円の赤字)に赤字幅が拡大する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比94.0％増の2億9300万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の12.2％→22.4％に急上昇した。



株探ニュース

