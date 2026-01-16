16日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数819、値下がり銘柄数570と、値上がりが優勢だった。



個別では日本精密<7771>がストップ高。大盛工業<1844>、パレモ・ホールディングス<2778>、ＭＥＲＦ<3168>、阿波製紙<3896>、アサカ理研<5724>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＪＥＳＣＯホールディングス<1434>、日本電技<1723>、松井建設<1810>、田辺工業<1828>、イチケン<1847>など165銘柄は昨年来高値を更新。ネクスグループ<6634>、太洋テクノレックス<6663>、イメージ ワン<2667>、キタック<4707>、ｕｎｂａｎｋｅｄ<8746>は値上がり率上位に買われた。



一方、日本オラクル<4716>、辻・本郷ＩＴコンサルティング<476A>が昨年来安値を更新。エンビプロ・ホールディングス<5698>、出前館<2484>、ＡＮＡＰホールディングス<3189>、ティムコ<7501>、戸田工業<4100>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

