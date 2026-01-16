ETF売買代金ランキング＝16日大引け
16日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 135339 -18.1 49360
２. <1542> 純銀信託 15518 -58.9 43000
３. <1357> 日経Ｄインバ 15429 -30.0 5040
４. <1540> 純金信託 13112 -33.6 22300
５. <1458> 楽天Ｗブル 11109 -28.3 58610
６. <1321> 野村日経平均 10095 -28.6 56060
７. <1579> 日経ブル２ 9408 -12.2 531.1
８. <1360> 日経ベア２ 9028 -16.3 123.8
９. <1306> 野村東証指数 4322 -20.2 3848
10. <2644> ＧＸ半導日株 3962 26.7 3014
11. <1568> ＴＰＸブル 3187 -32.2 821.0
12. <1489> 日経高配５０ 2727 11.4 3086
13. <314A> ｉＳゴールド 2071 -22.3 346.0
14. <2036> 金先物Ｗブル 2023 -52.7 215450
15. <1398> ＳＭＤリート 1738 -41.9 2123.0
16. <1615> 野村東証銀行 1725 -30.0 613.9
17. <1329> ｉＳ日経 1666 -66.3 5621
18. <1330> 上場日経平均 1564 21.6 56120
19. <1655> ｉＳ米国株 1499 22.7 796.7
20. <1541> 純プラ信託 1479 -56.8 11370
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1383 -49.3 75690
22. <435A> ｉＦ日本配当 1226 86.3 2308
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1214 12.9 2238.0
24. <1459> 楽天Ｗベア 1092 -44.1 203
25. <1326> ＳＰＤＲ 1052 -64.0 67080
26. <1320> ｉＦ日経年１ 1013 -46.1 55850
27. <1475> ｉＳＴＰＸ 1006 -54.0 379.1
28. <2244> ＧＸＵテック 997 -17.3 3190
29. <1693> ＷＴ銅 985 14.3 8390
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 977 22.0 31700
31. <1547> 上場ＳＰ５百 966 118.6 12050
32. <1358> 上場日経２倍 931 -22.2 93700
33. <1328> 野村金連動 930 -34.3 17390
34. <2559> ＭＸ全世界株 864 -29.1 27055
35. <200A> 野村日半導 779 -31.8 2838
36. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 762 175.1 2138
37. <1346> ＭＸ２２５ 753 -41.8 55700
38. <1545> 野村ナスＨ無 648 -30.2 41060
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 629 -37.0 60430
40. <1673> ＷＴ銀 604 -58.0 13150
41. <1671> ＷＴＩ原油 598 -65.6 3088
42. <1367> ｉＦＴＰＷブ 585 -43.8 63360
43. <2243> ＧＸ半導体 505 102.0 2980
44. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 474 -41.0 532.5
45. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 462 -56.5 2285
46. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 454 -56.6 1084
47. <1356> ＴＰＸベア２ 447 -36.2 147.8
48. <1571> 日経インバ 440 -74.1 387
49. <2516> 東証グロース 419 -6.7 578.3
50. <1476> ｉＳＪリート 411 30.9 2148
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
