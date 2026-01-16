　16日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　135339　　 -18.1　　　 49360
２. <1542> 純銀信託　　　　 15518　　 -58.9　　　 43000
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 15429　　 -30.0　　　　5040
４. <1540> 純金信託　　　　 13112　　 -33.6　　　 22300
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11109　　 -28.3　　　 58610
６. <1321> 野村日経平均　　 10095　　 -28.6　　　 56060
７. <1579> 日経ブル２　　　　9408　　 -12.2　　　 531.1
８. <1360> 日経ベア２　　　　9028　　 -16.3　　　 123.8
９. <1306> 野村東証指数　　　4322　　 -20.2　　　　3848
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　3962　　　26.7　　　　3014
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　3187　　 -32.2　　　 821.0
12. <1489> 日経高配５０　　　2727　　　11.4　　　　3086
13. <314A> ｉＳゴールド　　　2071　　 -22.3　　　 346.0
14. <2036> 金先物Ｗブル　　　2023　　 -52.7　　　215450
15. <1398> ＳＭＤリート　　　1738　　 -41.9　　　2123.0
16. <1615> 野村東証銀行　　　1725　　 -30.0　　　 613.9
17. <1329> ｉＳ日経　　　　　1666　　 -66.3　　　　5621
18. <1330> 上場日経平均　　　1564　　　21.6　　　 56120
19. <1655> ｉＳ米国株　　　　1499　　　22.7　　　 796.7
20. <1541> 純プラ信託　　　　1479　　 -56.8　　　 11370
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1383　　 -49.3　　　 75690
22. <435A> ｉＦ日本配当　　　1226　　　86.3　　　　2308
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1214　　　12.9　　　2238.0
24. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1092　　 -44.1　　　　 203
25. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1052　　 -64.0　　　 67080
26. <1320> ｉＦ日経年１　　　1013　　 -46.1　　　 55850
27. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1006　　 -54.0　　　 379.1
28. <2244> ＧＸＵテック　　　 997　　 -17.3　　　　3190
29. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 985　　　14.3　　　　8390
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 977　　　22.0　　　 31700
31. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 966　　 118.6　　　 12050
32. <1358> 上場日経２倍　　　 931　　 -22.2　　　 93700
33. <1328> 野村金連動　　　　 930　　 -34.3　　　 17390
34. <2559> ＭＸ全世界株　　　 864　　 -29.1　　　 27055
35. <200A> 野村日半導　　　　 779　　 -31.8　　　　2838
36. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 762　　 175.1　　　　2138
37. <1346> ＭＸ２２５　　　　 753　　 -41.8　　　 55700
38. <1545> 野村ナスＨ無　　　 648　　 -30.2　　　 41060
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 629　　 -37.0　　　 60430
40. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 604　　 -58.0　　　 13150
41. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 598　　 -65.6　　　　3088
42. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 585　　 -43.8　　　 63360
43. <2243> ＧＸ半導体　　　　 505　　 102.0　　　　2980
44. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 474　　 -41.0　　　 532.5
45. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 462　　 -56.5　　　　2285
46. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 454　　 -56.6　　　　1084
47. <1356> ＴＰＸベア２　　　 447　　 -36.2　　　 147.8
48. <1571> 日経インバ　　　　 440　　 -74.1　　　　 387
49. <2516> 東証グロース　　　 419　　　-6.7　　　 578.3
50. <1476> ｉＳＪリート　　　 411　　　30.9　　　　2148
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


