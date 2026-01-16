日経平均16日大引け＝続落、174円安の5万3936円 日経平均16日大引け＝続落、174円安の5万3936円

16日の日経平均株価は前日比174.33円（-0.32％）安の5万3936.17円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は955、値下がりは595、変わらずは48と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は109.1円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、東エレク <8035>が44.12円、中外薬 <4519>が34.29円、ＳＢＧ <9984>が32.89円、ベイカレント <6532>が19.32円と並んだ。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を82.90円押し上げ。次いでイビデン <4062>が23.60円、ＴＤＫ <6762>が22.06円、フジクラ <5803>が13.70円、スクリン <7735>が13.24円と続いた。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位はガラス・土石で、以下、非鉄金属、倉庫・運輸、ゴム製品が続いた。値下がり上位には海運業、鉱業、医薬品が並んだ。



株探ニュース

