16日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数278、値下がり銘柄数295と、売り買いが拮抗した。



個別ではアミタホールディングス<2195>、富士山マガジンサービス<3138>、アライドアーキテクツ<6081>、中村超硬<6166>、スリー・ディー・マトリックス<7777>がストップ高。ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>は一時ストップ高と値を飛ばした。マテリアルグループ<156A>、タスキホールディングス<166A>、アストロスケールホールディングス<186A>、博展<2173>、ジェイグループホールディングス<3063>など21銘柄は昨年来高値を更新。ハイブリッドテクノロジーズ<4260>、Ｈｍｃｏｍｍ<265A>、オンコリスバイオファーマ<4588>、イーディーピー<7794>、ＺＥＴＡ<6031>は値上がり率上位に買われた。



一方、リップス<373A>、ＧＭＯ ＴＥＣＨホールディングス<415A>、Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ<4598>、バルミューダ<6612>が昨年来安値を更新。Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>、マイクロ波化学<9227>、アイドマ・ホールディングス<7373>、ｎｏｔｅ<5243>、サイエンスアーツ<4412>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

