ETF売買動向＝16日大引け、全銘柄の合計売買代金2856億円 ETF売買動向＝16日大引け、全銘柄の合計売買代金2856億円

16日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比27.3％減の2856億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同22.1％減の2004億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＲＥＩＴ <1343> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本高配当株アクティブ <2084> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <468A> 、ＮＥＸＴ 銀行 <1631> 、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> など67銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> が16.84％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が3.29％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> は4.33％安と大幅に下落した。



日経平均株価が174円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1353億3900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1661億8000万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が154億2900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が111億900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が100億9500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が94億800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が90億2800万円の売買代金となった。



