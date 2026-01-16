¡ÚMLB¡Û¡ÖºÇ¤âÂº·É¤Ç¤¤ë¥êー¥Àー¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬33°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¡¡È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¡É¤¬¹âÉ¾²Á¡Ä¡Ä¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë
ÊÆ¥¹¥Ýー¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤ÇÆ¯¤¯100¿ÍÄ¶¤Ë¡ÖºÇ¤âÂº·É¤Ç¤¤ë¥êー¥Àー¤ÏÃ¯¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤Ë¸øÉ½¤·¡¢¾å°Ì40¿Í¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¶¥µ»¼ïÌÜ¤äÌò¿¦¤ò¸ÂÄê¤»¤º¡¢¥¹¥Ýー¥Ä³¦Á´ÂÎ¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¥êー¥Àー¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¢£Ìîµå³¦¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬ºÇ¾å°Ì
¡ØThe Athletic¡Ù¤Ïº£²ó¡¢¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤Ë·È¤ï¤ë116¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂº·É¤Ç¤¤ë¥êー¥Àー¡×¾å°Ì40¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²óÅú¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î´ð½à¤ä¥ëー¥ë¤Ï¤Ê¤·¡ÊÍ£°ì¤ÎÇû¤ê¤Ï2025Ç¯¤Ë¼ÂºÝ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡Ë¡£¼ç´Ñ¤òÇÓ½ü¤»¤º¡¢¶¥µ»¤äÌò¿¦¤â¸ÂÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Áª¼ê¤ä´ÆÆÄ¡¢¥³ー¥Á¡¢GM¤Ê¤É¤«¤éÉý¹¤¯Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
Ìîµå´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥ー¥¹¡Ë¤¬21°Ì¤ÇºÇ¾å°Ì¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤«¤é¤Ï¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡Ê32°Ì¡Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê33°Ì¡Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥Õ¥êー¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡Ê36°Ì¡Ë¡¢¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê40°Ì¥¿¥¤¡Ë¤È¤¤¤¦4¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢Â¾µåÃÄ¤ò°µÅÝ¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ò¸ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ÈÌîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤Ï¡¢Èà¤Î¹ÔÆ°¤¬ÍºÊÛ¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ë²Ã¤¨¡¢2023Ç¯¤Î¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÆüËÜ¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¢£1°Ì¤ÏNBA¥¦¥©¥ê¥¢ー¥ºHC
¡Ö½÷»ÒÂÎÁà¤ÎÌ¾¥³ー¥Á¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢ÂçÃ«¤Ë°ìÉ¼¤òÅê¤¸¤¿¥ô¥¡¥í¥êー¡¦¥³¥ó¥Éー¥¹¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É»á¡Ê¸µUCLA½÷»ÒÂÎÁàÉô´ÆÆÄ¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÊô»Å¤Î¿´¡¢·É°Õ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤¹¤Ù¤Æ¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥×¥ìー¤ä¼ÂÀÓ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´ÖÀ¤Ë¤â¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢É¼¤òÅê¤¸¤¿¥È¥ìー¥·ー¡¦¥Õ¥Ã¥¯¥¹»á¡Ê¥Îー¥¹¥¦¥§¥¹¥¿¥óÂç³Ø¥Õ¥£ー¥ë¥É¥Û¥Ã¥±ーÉô´ÆÆÄ¡Ë¤¬¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈà¤Ë¤Ï°ÎÂç¤Ê¥êー¥Àー¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¼Á¤¬¤¹¤Ù¤ÆÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¸¬µõ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Áー¥à¥áー¥È¤«¤é¤ÎÂº·É¤â½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÍøÂ¾Åª¤Ç¡¢¾ï¤Ë¥Áー¥à¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤³¤½¡¢¼þ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
Á´ÂÎ1°Ì¤Ë¤ÏNBA¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æー¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥«ーHC¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤Ç¤ÎºÇ¾å°Ì¤ËÆ±¥Áー¥à¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¤¬3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£