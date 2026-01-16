TBS NEWS DIG Powered by JNN

ÃæÉôÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ëÉÍ²¬¸¶È¯¤Î¥Ç¡¼¥¿ÉÔÀµÁàºîÌäÂê¤ò¤¦¤±¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤Î¼ÒÄ¹¤¬¡¢¤­¤ç¤¦ÉÕ¤Ç¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëÅÅµ¤»ö¶ÈÏ¢¹ç²ñ¤Î²ñÄ¹¤ò¼­Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃæÉôÅÅÎÏ¡¡ÎÓ¶Õ¸ã ¼ÒÄ¹
¡Öº£²ó¤Î»ö°Æ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î»ö°Æ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÄ´ºº¡¢¸¶°ø¤ÎµæÌÀ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î¸¡Æ¤¤ËºÇÍ¥Àè¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×

ÃæÉôÅÅÎÏ¤ÎÎÓ¶Õ¸ã¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿ÉÔÀµÌäÂê¤Î¸¶°øµæÌÀ¤Ê¤É¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤­¤ç¤¦ÉÕ¤ÇÅÅµ¤»ö¶ÈÏ¢¹ç²ñ¤Î²ñÄ¹¤ò¼­Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÅÅµ¤»ö¶ÈÏ¢¹ç²ñ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î10ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÃÄÂÎ¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÎÓ»á¤Ïº£Ç¯3·îËö¤Þ¤ÇÇ¤´ü¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÃæÉôÅÅÎÏ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉÍ²¬¸¶È¯¤Î3¹æµ¡¤È4¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¿³ºº¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤òÉÔÀµ¤ËÁàºî¤·¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤ò¾®¤µ¤¯¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£