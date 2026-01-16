²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬º£µ¨¸ø¼°Àï½é½Ð¾ì¡¡NBA²¼ÉôG¥ê¡¼¥°¤Ç
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤Î¥Ö¥ë¥º¤È¡¢ºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤Ç°ìÄê¿ô½Ð¾ì²ÄÇ½¤Ê¥Ä¡¼¥¦¥¨¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬15Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²¼ÉôG¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥ºÀï¤Çº£µ¨¸ø¼°Àï½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç15Ê¬49ÉÃ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ2ÆÀÅÀ¡¢7¥¢¥·¥¹¥È¡£¥Á¡¼¥à¤Ï131¡½104¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë¥Ö¥ë¥º¤È¥Ä¡¼¥¦¥¨¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤¬Æ±10·î¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¡¢º£·î6Æü¤ËºÆ¤Ó·ÀÌó¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢±¦¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÈÂ¼ó¤Ë·ìÀò¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢3¥«·î´ÖÉþÌô¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼¤Ï¡Ö¡ÊÉüµ¢¤Þ¤Ç¡ËºÇÄã3¥«·î¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë