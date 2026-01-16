元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）が15日に公式X（旧ツイッター）を更新。自身がCEOを務める電力事業サービス会社「でんき0株式会社」についての疑問が多数寄せられている件について言及した。

三崎氏は8日、新年初のXを更新し「今年は運命が動く年、決して運命には抗えない。1月13日に歴史は動く。すべては日本の未来のため」と“意味深”なポスト。12日には「たとえこの身が滅びても構わない、全てを捧げよう。この社会を変えるために。明日は運命の日」とつづっていた。

そして13日になると「でんき0株式会社」の設立を報告。公式サイトでは「日本のでんきを0円にする。」と掲げ「蓄電池と太陽光発電を活用して 電気代の負担を減らすことを 目指す企業です」と説明している。

このシステムが複雑なこともあり、ネット上では疑問の声が多数寄せられているが、三崎氏は「今はまだ理解が深まらないのは仕方がないことだと思います。粘り強く説明して、理解を広げていきます。近日中のYouTubeでも回答します」といい「この事業は本物です。表面的な情報で批判してる人もいますが、いずれ真価に気づくと思います」と強調していた。