¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤â¼÷»Ê¤âÆüËÜ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥êË¬Ìä¤ÎÎëÌÚÇÀ¿åÁê¡¡¥³¥áÍ¢½Ð³ÈÂç¤ØÈÎÏ©³ÈÂç¤ËÅØÎÏ¹Ô¤¦¤È¶¯Ä´
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï15Æü¡¢¥³¥á¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ»º¤Î¥³¥á¤ò°·¤¦°û¿©Å¹¤äÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤òË¬¤ì¡¢ÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¸þ¤±ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥³¥á¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÎÆüËÜ¿©ºàÅ¹¤òË¬¤ì¤¿ÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¡¢ÆüËÜ»º¥³¥á¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÂç¿Ã¡§
¤³¤ì¤Ç·î¤Ë²¿¥¥í¤°¤é¤¤Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
iRASSHAi¥Þ¥ë¥·¥ã¥óCEO¡§
1Ç¯´Ö¤Ç7¥È¥ó¤«¤é8¥È¥ó¤°¤é¤¤¡£¤³¤ìÁ´Éô¤Í¡¢¤¦¤Á¤Î¤´ÈÓ¤Î1Ç¯´Ö¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¿·³ã¸©»º¤Î¥³¥á¤ò»È¤¦¤ª¤Ë¤®¤êÅ¹¤òË¬¤ì¤¿ÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò»î¿©¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÂç¿Ã¡§
¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ä¤¦¤ó¤ª¤¤¤·¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤ªÅ¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¤È½ÐÅ¹Åö½é¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¡§
»ä¤¿¤Á¤Ï¾®¤µ¤Ê¥È¥ì¥¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢»î¿©¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤µÒ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¥Ù¥¹¥È¤ÊÊýË¡¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¡¢Çß´³¤·¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢°ìÆü¤ËÌó300¸Ä¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¿Íµ¤¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÉÊ¼Á¤ÈÆ±Åù¤Î¡ÖËÜÊª¤ÎÌ£¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤¿ÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼÷»Ê¤ÇÆüËÜ»º¤Î¥³¥á¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢ÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ³¤³°¿©ÉÊ¤ÎÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¤Ê¤É¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÎëÌÚÂç¿Ã¡§
¤ª¤Ë¤®¤ê¤â¼÷»Ê¤âÆüËÜ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÆüËÜ»º¤Î¥³¥á¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÆüËÜ»º¤Î¥³¥á¤ÏÎä¤á¤Æ¤â¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ë»¡½ªÎ»¸å¡¢ÎëÌÚÂç¿Ã¤ÏÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿ÅØÎÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÂç¿Ã¡§
°ìÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¤ª¼÷»Ê¤À¤±¤Ç¡ÊÇä¤ê¾å¤²¤¬¡Ë°ì²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ»º¤ÎÊÆ¤¬Æþ¤ê¹þ¤àÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤¤¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¡¢¤½¤ì¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Ì¤Íè¤ÏÉ¬¤º³«¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Î³ÍÆÀ¤Ç¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢·ë²Ì¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Å¹Â¦¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâ¤Î¼Â¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤³°¿©ÉÊÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¡§
ÆüËÜ¤ÎÊÆ¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÍ¢½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤«¡¢ÆÃÄ§¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄã²Á³Ê¤Ç»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤«¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤ÈÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤òË¬Ìä¤¹¤ëÍ½Äê¡£