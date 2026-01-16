「今日好き」新成人・りんか、母との振袖ショット公開「姉妹みたい」「若々しいママ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/16】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが、1月16日までに自身のInstagramを更新。成人式の前撮りショットを公開した。
【写真】「今日好き」日本一イケメン高校生の恋人「姉妹みたい」母との振袖前撮りショット
新成人を迎えたりんかは「実は魔王（ママ）も一緒に振袖着て前撮りとった」と報告し、母との2ショットを投稿。色とりどりの花がデザインされた赤の振袖に身を包んだりんかと、淡い緑の振袖を着用した母が互いに見つめ合うなど仲睦まじい姿が収められていた。「ママはお腹にお兄ちゃんがいて振袖着れなかったからママも着ようよー」と母に伝えたことを明かし、「ママ大好き」「改めて20年間ここまで育ててくれてありがとう」とつづっていた。
また、2人がそれぞれ自身の顔に手を添えて密着したショットなども載せていた。
この投稿は「2人とも美人さん」「姉妹みたい」「若々しいママ」「心温まるエピソード」「素敵な親孝行」「うるっとくる」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
◆りんか、振袖姿の親子ショット披露
◆りんかの投稿に「うるっとくる」と反響
