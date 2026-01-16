¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Î°ì·â¤Ï¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤¬Æ£»³Ä¾Èþ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú²°¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ
¾¼ÏÂ¤Î´î·à²¦Æ£»³´²Èþ¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÆ£»³Ä¾Èþ¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤È¡¢¼·ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¤ÎÌ¼¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤¬24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¡£2026Ç¯1·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢´î·àÌò¼Ô¤È²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤òÉã¤Ë»ý¤Ä2¿Í¤Î¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯¡×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ¾Èþ¤µ¤ó¤Î´éÌÌ¤¬¤³¤³¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×
2·î¤Ë¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤ëÉñÂæ¤òÁ°¤ËÈÖÁÈ¤Ï2¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£2¿Í¤Ï1997Ç¯¤Ë½é¶¦±é°ÊÍè¡¢12·î28Æü¤ÎÆ±¤¸ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¤ª½Ë¤¤¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¹ç¤¦Ãç¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÄ¾Èþ¡¦¤·¤Î¤ÖGirls Talk¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò¸«¤Æ¡¢Æ£»³¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯¡©»ä¤é¤Þ¤À¥¬¡¼¥ë¥º¡©¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥¬¡¼¥ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¾Ð¤¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»ûÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¡¢Ä¾Èþ¤µ¤ó¤Ë°ì²ó¡¢¤¹¤´¤¤ÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¾Èþ¤µ¤ó¤äÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤ª¼Çµï¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤éÄ¾Èþ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú²°¤Ë¡Ù¤È¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡Ø¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¾Ð¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¤ä¤ë¿Í´Ö¤¬¾Ð¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î°ì·â¤Ï¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉñÂæ¤Ç¾Ð¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ä¾Èþ¤µ¤ó¤Î´éÌÌ¤¬¤³¤³¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¼ê¤ò¤«¤¶¤·¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
Æ£»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê»ûÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤¤¤¤Ìò¼Ô¤Ê¤ó¤ä¤«¤é¡¢»ä¤â¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¤Ç¡Ê¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤¿¤±¤É¡Ë¡×¡£º£¤Ï¤è¤¦¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¡£¸Æ¤Ö¤È¤¤Ë¤Ï»°¤Ä»Ø¤Ä¤¤¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡Ö³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î»þ¤«¤éÉã¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡×
Æ£»³¤µ¤ó¤ÏÉã¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ëµ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤ª²½¾Ñ¤ò¤·¤Æ¤â¤É¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤°áÁõ¤òÃå¤Æ¤â¡¢Ìò¼Ô¤ÏºÇ¸å¤Ï¿Í´ÖÀ¤¬½Ð¤ë¤¾¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë»þ¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤ä¤¾¡¢¤´¤Þ¤«¤»¤Ø¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê¥Ð¥ì¤Æ¤ë¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
»ûÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹ë²÷¤ÊÉã¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤ß¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿Í¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÂç¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£¤½¤³¤¬¥Ü¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¡£³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ê¤È»Ò¤É¤â¤Î»þ¤«¤é¤ß¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Ìò¼Ô¤Î²È¤Ë°é¤Á¡¢¤ª¸ß¤¤Â¿¤¯¤ÎÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë¤âÌ£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È º´Æ£ÂÀÏº¡Ë