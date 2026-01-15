サロン専売ヘアケア商品の品質をお試し価格で提供！クロード・モネと系列美容室でキャンペーン実施中



創業50周年を迎えた美容室ブランド「Silkhouse(シルクハウス)」および「Claude MONET(クロード・モネ)」が、新春企画として独自の「品質証明キャンペーン」を実施する。サロン専売ヘアケア製品のシャンプー・トリートメントやマスクを対象に利益を度外視した破格値で提供し、プロユース品質の高さを試して実感してもらうことを主眼にしたキャンペーンとなっている。

実施期間は1月31日(土)までで、対象店舗での実施となり、ECサイトは対象外だ。

1回あたり約137円の品質体験セット

ブランド運営元のティ・ケー・エスは、2025年6月に創業50周年を迎えたことを機に、プライベートブランド「KINU」を「シルクハウス」にリニューアルし、新たに「モネグランデュール」を発表。美容師が髪の悩みや年代に合わせてつくりあげた、これらの製品の良さを多くの人に実感してほしいという思いから、「言葉で語るのではなく、使って証明する」キャンペーンとして企画した。

企画は大きく3つに分かれている。

1つ目は、1回あたり約137円で試せる“品質体験セット”の販売。「高級ラインは気になるが、いきなり現品購入は不安」という人向けに特化している。「サシェセット(4回分)」550円(税込)は、高品質のシャンプー＆トリートメントを自宅で実感できるトライアル仕様だ。



「シルクハウス4回分」のセットは毛髪と親和性の高いシルクPPTに着目した商品。髪の内部と表面、双方へのなじみやすさを考えた処方で、なめらかな質感が特徴。



「モネグランデュール4回分」は美容師が開発に加わり、毎日使えるやさしさと、サロン品質の仕上がりを両立させた商品。ケラチンたんぱく質で、髪を本質から整える。

数量限定で半額提供の高級フルラインセット

2つ目の企画は、高級ラインを大幅に割引し、フルラインで体験可能にしたセットの販売。「本当に良いものなら、価格に頼らなくても続けてもらえる」という覚悟を込め、限定100セットで提供する。



「シルクハウス 3点セット／52％OFF」は、通常16,170円相当のセットを、半額以下の7,700円(税込)で販売。内訳はシャンプー300ml、トリートメント300g、マスク180g。放置時間不要なものを求める人や、「ハリ・コシ・ツヤがない」「年齢を感じて扱いづらくなった」と悩んでいる人におすすめ。



「モネグランデュール2点セット／36％オフ」は、通常7,700円相当のセットを4,950円(税込)で購入できる。内訳はシャンプー295ml、トリートメント250g。「市販品は物足りない」「ダメージ補修したい」という人から「何を選べばいいかわからない」初心者まで、幅広く選ばれている。

購入者を対象に辛口レビューOKのモニター募集

3つ目の企画は、実際に商品を購入・体験した人を対象にした、モニター(レビュー協力者)の募集。実際に使った率直な感想を、自身のSNSやブログなどで発信できる人なら、美容関係者・一般ユーザーを問わず参加可能。第三者のリアルな声で、商品の本質的価値を可視化することが目的のため、率直な感想であれば辛口評価も歓迎とのこと。

参加するためのステップは対象商品を購入し、専用の応募フォームから応募するだけ。実際に商品を利用した率直な使用感の発信に協力可能な人を募集しており、投稿時に「#PR」「#シルクハウスモニター」などのPR表記は必須となる。



なお、応募フォームは記事末尾にあるURLのほか、上記のQRコードからもアクセスできる。

同企画の対象店舗は、クロード・モネの新宿店・池袋店・上野の森店・川越店・まるひろ川越店・伊勢丹浦和店、コム・マティス、être by Comme matisse、シルクハウス日本橋三越本店の9店舗だ。

高品質のヘアケア用品をお得に購入し、試してみては。

■品質証明キャンペーン

対象店舗：

クロード・モネ 新宿店(東京都新宿区新宿3-37-11 安与ビル4F)

クロード・モネ 池袋店(東京都豊島区南池袋1-17-2 南池袋I-Nビル11F)

クロード・モネ 上野の森店(東京都台東区上野2-14-27 ヒューリック上野の森ビル2F)

クロード・モネ 川越店(埼玉県川越市菅原町20-2 朝森ビル1F)

クロード・モネ まるひろ川越店(埼玉県川越市新富町2-6-1 まるひろ川越店6F)

クロード・モネ 伊勢丹浦和店(埼玉県さいたま市浦和区高砂1-15-1 伊勢丹浦和店5F)

コム・マティス(東京都渋谷区恵比寿4-20-2 恵比寿ガーデンテラス弐番館1F)

être by Comme matisse(東京都渋谷区恵比寿3丁目2-1 EBISU321 2F)

シルクハウス日本橋三越本店(東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店 新館 8F)

品質証明モニター応募フォーム：https://docs.google.com/forms/d/1XOFEaOW7QAgINCKrRM4ZMMIauo90FGA2rjR_bRotkOM/edit

