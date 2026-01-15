EPARK歯科×LINEで実現！来院前から来院後まで歯科医院とつながる、スマートな通院体験



エンパワーヘルスケアは、歯科医療現場の更なる業務効率化と患者の利便性向上を目指し、LINEを活用したさまざまな新サービスの提供を開始した。

同サービスは、歯科医院がLINEを通じて患者とつながり、予約・リマインド・再来院促進・キャンセル防止などを一元的に管理し、“来院前から来院後まで”の患者とのコミュニケーションをスムーズにサポートするものだ。

LINE連携で歯科予約がもっと便利に！



エンパワーヘルスケアが運営する歯科医院検索・予約メディア「EPARK歯科」の予約システムが、国内ユーザー約9,900万人(※1)を誇る「LINE」と連携できるようになった。これにより、EPARK歯科で取得した予約情報を、自動でLINEへ連携・通知することが可能になる。

患者はLINE上で予約内容を確認できるため、電話対応やリマインド送信の手間を削減でき、キャンセル率の低下や来院率の向上が期待できる。スタッフの業務負担を軽減しながら、より効率的でスムーズな予約管理を実現できる。

年間1億回以上(※2)閲覧閲覧されるEPARK歯科の医院ページに「LINEの友だち追加や予約のボタン」を設置できるようになった。これにより、医院ページからそのまま「予約」や「友だち追加」へスムーズに誘導できるようになる。また、来院後もLINEを通じて患者とつながり続けることで、情報発信や再来院の促進につながり、関係性を長期的に維持・強化できる。

EPARK歯科とLINEを組み合わせることで、「認知→予約・友だち追加→継続的なつながり」をワンストップで実現し、患者との接点拡大から来院後の関係維持まで、一貫して支援できるようになった。

LINE活用で医院運営をスマート化



LINEを活用した主なサービスを紹介しよう。一つ目は「LINE公式アカウント開設サービス」。初めての医院でも気軽に始められるよう、アカウント開設から初期設定までをまとめて代行する。月額費用は一切かからず、開設費用税抜1万円で医院専用のLINE公式アカウント開設できる。他社平均価格と比べてもお手頃な価格(※3)で、より多くの医院が利用しやすい料金設定となっている。さらに、LINE公式アカウントの「認証済みアカウント」としての開設に対応している。

これは、LINEヤフー社による所定の審査を通過した公式アカウントのみに付与されるもので、医院のLINE公式アカウントがLINEアプリ内での検索結果にも露出されるようになる。

続いては「LINEミニアプリ」。患者が普段利用しているLINE上で、「予約」や「リマインド通知」を受け取れる仕組みを提供。EPARK歯科の予約システムと連携し、予約情報に基づいて自動でリマインドメッセージを配信。高い開封率を誇るLINEを活用し、来院忘れやキャンセルを防ぐ。これらすべてをLINE上で完結できるため、医院の業務効率化と患者の利便性向上を同時に実現。スタッフの手間を減らしながら、より快適な患者体験を提供するサービスだ。

3つ目は「LINE公式アカウント運用代行」。このサービスは、医院に代わってLINE公式アカウントのメッセージ作成・配信など、日々の運用を代行するもの。医療従事者が、患者の健康と安心を支える業務により専念できるよう、負担になりやすい事務業務をサポートする。

メッセージ配信代行では、「定期健診のご案内」「臨時休診のお知らせ」「季節イベントの告知」など、各種情報を医院に代わって配信。配信内容は、医院のイメージに合わせたデザインでの発信が可能。画像作成や配信内容を考える手間を省きながら、効果的な情報発信を実現する。

LINEで、歯科通院をもっとカンタンにしてみては。

EPARK歯科・サービス詳細：https://haisha-yoyaku.jp/docs/service/lineservice

※1 2024年9月時点

※2 2024年1〜12月実績

※3 エンパワーヘルスケア調べ2025年6月中旬時点

(suzuki)