食事管理アプリ「カロサポ」がリリース記念プレミアムプラン40%OFF。もう挫折しない。



Welsupは、最短2タップで食事記録が完了する新しい食事管理・ダイエットアプリ「カロサポ」のiOS版を、1月5日(月)に正式にリリースした。

記録の煩わしさを徹底排除した開発背景

「カロサポ」は、従来の食事管理アプリにおける課題ともいえる「記録の継続」に特化して開発された。

健康管理やダイエットにおいて、摂取カロリーとPFC(タンパク質・脂質・炭水化物)バランスを把握する手法は有効といえる。しかし、Welsupのユーザーインタビューには、既存の食事管理アプリを利用したユーザーの多くが「メニュー検索が面倒」「量の微調整に手間がかかる」「一度忘れるとやる気が途切れる」といった理由で継続を断念する声が多く寄せられたそう。

「カロサポ」は、この「記録のフリクション(摩擦)」を限りなくゼロにすることをミッションとし、開発された新しい食事管理アプリ。友人にLINEを送るような気軽さで、プロレベルの栄養管理ができる体験を目指して設計されている。

継続率を高める3つの革新的な機能

アプリの特徴の一つが、アプリを開いて食事を撮影するだけの最短2タップで完了する超速UIだ。画像を瞬時に解析し、カロリーと栄養素を自動算出してくれる。

複雑なメニュー検索やボタン操作を不要にすることで、食事の時間を邪魔せずに記録を終えることが可能だ。



また、独自の「マジック修正」機能を搭載している点もポイント。これまでのアプリは定食の一部を残したりシェアしたりした場合、手動でグラム数などを編集する手間があった。

しかし「マジック修正」では、「ごはん半分」「3人でシェアしたから割り勘で」とテキストを送るだけで、AIが意図を汲み取り数値を自動で再計算・補正を行う。また、写真を撮り忘れた際も、チャット形式で食べた内容を送信するだけで記録が可能。完璧主義にならず、柔軟に記録を続けやすい。



さらに、毎朝同じメニューを食べるなどの決まった食事パターンを登録できる「マイミールスケジュール」機能も備えている。

指定した時間に自動で記録が完了するため、アプリを開く手間すら省けるだろう。この「何もしなくていい」体験が継続率を飛躍的に高める仕組みだ。

アプリの詳細

「カロサポ」は、iOS 17.6以降(iPhone)に対応しており、Android版は順次開発予定。価格は基本無料でアプリ内課金がある。

リリース記念の40％OFFキャンペーンを実施

Welsupでは、正式リリースを記念して、全ての機能が無制限で利用できるプレミアムプランの「スタートダッシュキャンペーン」を実施中だ。月額料金が40％OFFとなるほか、年額プランでは40％OFFに加え、月額に比べて2ヶ月分が無料となる。

「スタートダッシュキャンペーン」の対象期間は1月5日(月)からで、キャンペーン期間中にアプリ内から課金登録を行ったすべてのユーザーが対象だ。なお、キャンペーン期間など詳細はアプリ内のお知らせから確認できる。

「カロサポ」は、過去に入力の面倒さから食事管理を挫折した経験がある人や、仕事や育児で細かな記録作業に時間を割けない人はもちろん、PFCバランスを手軽に把握したい筋トレ中の人、厳密なカロリー計算よりも、まずは「続けること」を最優先したい人にとっておすすめのアプリ。無理なく続く健康習慣をサポートするツールとなるだろう。

「スタートダッシュキャンペーン」でお得なこの期間に、「カロサポ」で食事管理をスタートしてみては。

Welsup公式HP：https://welsup.com

(丸本チャ子)