【東京都新宿区】東急歌舞伎町タワーに三重県南伊勢町の魅力集結！グルメや物販、まぐろ解体ショーなど



TSTエンタテイメントが運営する東急歌舞伎町タワーは、三重県南伊勢町のグルメやトークショーなどが楽しめる「出張！MINAMIISE MATSURI in 東急歌舞伎町タワー」を、1月31日(土)に開催する。

また、同イベントの開催を記念し、1月24日(土)〜31日(土)の期間、南伊勢町の名物の販売も行う。

三重県南伊勢町の魅力を五感で楽しむ1日限定イベント

東急歌舞伎町タワーは、多様な人々やカルチャーが交差する新宿・歌舞伎町を舞台に、“好きを極める”をコンセプトに掲げ、国内外問わず来場者が楽しめるように、音楽や映画、アニメ、スポーツから日本のお祭りまで、さまざまなジャンルのエンターテインメントコンテンツを届けてきた。

今回は、三重県南伊勢町の魅力を新宿・歌舞伎町に集う国内外多くの人に伝えるべく、南伊勢町の魅力をたっぷり楽しめる「出張！MINAMIISE MATSURI in 東急歌舞伎町タワー」を開催。三重県産のまぐろ解体ショーやみかん詰め放題など、南伊勢町の魅力を「見て・体験して・味わって」五感で楽しめるエンターテインメントを届けていく。

タイムテーブル

「出張！MINAMIISE MATSURI in 東急歌舞伎町タワー」当日の2階ステージでは、16:00に南伊勢町の町長から挨拶がある。

16:05〜16:50には、トークショーを開催。三重県を撮る写真家「ふがまるちゃん」、伝統的な手火山式製法で昔ながらの鰹節をつくっている南伊勢町の「ヤマ加商店」4代目奥村兼一さんが登場する。



16:50〜17:00には、三重県南伊勢町のゆるキャラ「たいみー」との撮影会。17:45〜18:45には、三重県産みかんの詰め放題イベントが行われる。

20:00〜20:30には、三重県産まぐろの解体ショーを実施。解体したマグロは、当日2F「新宿カブキhall〜歌舞伎横丁」の店内で飲食している先着100名に無料でプレゼントする。

また、エスカレーター下に設置される2階特設ブースでは、16:00〜20:30に「1日限定！三重県南伊勢町POP UP SHOP」を開催。ゆるキャラ「たいみー」くじ、ヤマ加商店名物鰹生節・鰹くんせいの販売が行われる。

なお、タイムテーブルは予告なく変更となる可能性があるとのこと。

南伊勢町の名物を販売





同イベントの開催を記念して、2F「新宿カブキhall〜歌舞伎横丁」では、1月24日(土)〜31日(土)の期間、南伊勢町の名物「鰹生節」「アッパッパ貝」を販売する。

三重県南伊勢町の魅力を五感で体感できる1日。「出張！MINAMIISE MATSURI in 東急歌舞伎町タワー」に足を運んでみては。

■出張！MINAMIISE MATSURI in 東急歌舞伎町タワー

日時：1月31日(土)16:00〜20:30

場所：東急歌舞伎町タワー2階「新宿カブキhall〜歌舞伎横丁」、特設物販スペース

住所：東京都新宿区歌舞伎町1-29−1

東急歌舞伎町タワー公式HP：https://www.tokyu-kabukicho-tower.jp

三重県を撮る写真家「ふがまるちゃん」公式Instagram：https://www.instagram.com/mie_eetoko/2

(Higuchi)