松本まりか、“夫”横山裕と事件を解決へ 16日放送『元科捜研の主婦』第1話【あらすじ】
テレビ東京で16日、ドラマ9『元科捜研の主婦（おんな）』（毎週金曜 後9：00〜）がスタートする。
【場面写真】仲良さそう…“息子”と「いただきます」を言う松本まりか
本作は、かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織（松本まりか）を主人公としたストーリー。詩織の科学的推理を中心に、捜査一課に異動したばかりの新米刑事の夫・道彦（横山裕）、5歳の息子・亮介（佐藤大空）がそれぞれの視点と力を持ち寄って挑む“一家総動員”の本格的なミステリー。現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマとのバイブリッドドラマとなっている。
かつて“科捜研のエース”と謳われた吉岡詩織は、出産を機に退職し現在は主婦業に専念中。新米刑事の夫・道彦と、年中組の一人息子・亮介と暮らしている。
そんな折、大学教授・神田（袴田吉彦）の妻・菜々美（星野真里）が絞殺される事件が発生。先輩刑事・太田洋平(八嶋智人)にも意見できずにいた道彦は、詩織に事件を相談。“科捜研魂”がうずき始めた詩織は事件の真相解明に乗り出す。
