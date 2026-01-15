【東京都千代田区】「fileja」が和菓子・ワイン・金継ぎとコラボした“劇場型パスタ専門店イベント”開催！



都営新宿線・岩本町駅近くの好立地にあるイタリアンレストラン「fileja(フレア)」が、“劇場型パスタ専門店イベント”として、1月27日(火)に和菓子の新生「かんたんなゆめ」とのコラボ、2月7日(土)にワインショップ「slowcave」とのワインファーストペアリングイベント、2月21日(土)に金継ぎイベントを開催する。

ゲストを奥深いパスタの世界へ誘う「fileja」







カウンターのみの店内で、ゲストの目の前で1から成形する出来たての手打ちパスタが7種食べられる、唯一無二のコースを提供する「fileja」。





完全予約制のシグネチャーコースで、650種以上のパスタから厳選した多彩な料理を提供している。





また、スタイリッシュで落ち着いた空間は、非日常のひとときを演出。訪れるたびに新たな発見と感動を約束し、ゲストを奥深いパスタの世界へ誘う。

和菓子・ワイン・金継ぎとコラボしたイベントを開催

そんな「fileja」が、3つのコラボイベントを開催。

1月27日(土)は、和菓子の新生「かんたんなゆめ」とコラボし、日常に溶け込みコーヒーやワインにも合う和菓子をコンセプトにしている「かんたんなゆめ」に合わせて、「fileja」も和菓子の精神を大切にしつつイタリア伝統料理を活かした手打ちパスタと和菓子の特別コースを提供する。

2月7日(土)は、ワインショップ「slowcave」とコラボ。通常のペアリングとは異なり、今回はワインありきのペアリングで、「slowcave」の選んだ珠玉のワイン12種に、香り、味覚、テクスチャーなどワインから連想しワインに寄り添う料理を合わせる、その日限りのワインファーストなペアリングイベントとなっている。

2月21日(土)には金継ぎイベントを開催。伝統の技「金継ぎ」を体験したあとに、金継ぎをモチーフにした手打ちパスタコースを楽しむことができる。

この機会に、和菓子・ワイン・金継ぎとコラボした、「fileja」が贈る3つの“劇場型パスタ専門店イベント”を楽しんでみては。

■fileja

住所：東京都千代田区神田須田町2-13-1 ノルン秋葉原1F

Instagram：https://www.instagram.com/fileja2021

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13264049

予約：https://www.tablecheck.com/ja/fileja2021

(佐藤ゆり)