ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¤¬¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«¡¡WBC¥á¥ó¥Ð¡¼Áª½Ð¤Ë´î¤Ó¤ÎÀ¼¡ÖÁá¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤¬16Æü¡¢²Æì¸©µ¹ÌîºÂÂ¼¤Î¡Ö¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¤Ê¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼µ¹ÌîºÂ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî¡¢ÃæÆü¡¦¾åÎÓ¤È¤È¤â¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¼¼Æâ¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÃæ¿´¤ËÌó6»þ´Ö¡¢´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏWBC¤Ë¸þ¤±¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÉô¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¿¹²¼¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤Ï¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ï´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿Â¦¡£¡ÖÁêÅö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¡¢Áá¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¡×¤ÈÆ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡