¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×¤Î´ä°æÍ¦µ¤¡Ê39¡Ë¤¬16Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿·¤¿¤Ë»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¼ñÌ£¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡´ä°æ¤Ï¡Ö5¥«·îÁ°¤°¤é¤¤¤«¤é½¬¤¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¹Ê¤áµ»¤È¤«´ØÀáµ»¤È¤«¡£½À½Ñ¤Ã¤Æ¡¢½ÀÆ»¤Î¿²µ»¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¸Ç¤á¤ëµ»¤ò¤¤¤í¤¤¤í½¬¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¿²µ»¤Ø¤Î»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Êý¤ò½¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¡Ê¤¢¤é¤«¤¸¤á¡Ë¿²¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ»¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤Ï¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡¢²¶¤âÁ´Á³µ»¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥ª¥¸¥µ¥ó¤¬¥ª¥¸¥µ¥ó¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢°ìÆ±¤ÏÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Ê¤¤¤ÀÍÞ¤¨¹þ¤ß¤ò½¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÁêÊý¤Îß·ÉôÍ¤¤òÁê¼ê¤Ë¼Â±é¤·¤¿¡£¶Ä¸þ¤¤Ç¿²¤¿¾õÂÖ¤Îß·Éô¤Ë¡¢´ä°æ¤¬Ê¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤êµ»¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ëß·Éô¤Ï´ä°æ¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤¿¡£¤¹¤ë¤È¿¿´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ä°æ¤Ï¡Öß·Éô¡¢À¨¤¤¤è¤½¤ì¡£¤³¤Ê¤¤¤À½¬¤Ã¤¿ÍÞ¤¨¹þ¤ß¤ò³°¤¹µ»¤À¤è¡£¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç³°¤¹µ»¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¼«Á³¤È¤½¤ì¤ò¡¢¤ªÁ°¡Ä¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë»ØÅ¦¡£ß·Éô¤Ï¡Ö¡Ê´ä°æ¤Î¡ËÂÎ½Å¤¬·Ú¤¹¤®¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£