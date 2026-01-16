¥¤¥ó¥Õ¥ë´¶À÷¡¢¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¡¡3½µÏ¢Â³·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë²¼²ó¤ë
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï16Æü¡¢Á´¹ñÌó3Àé¤ÎÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é5¡Á11Æü¤Î1½µ´Ö¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï·×3Ëü9996¿Í¤Ç¡¢1µ¡´ØÅö¤¿¤ê10.54¿Í¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°½µÈæ1.02ÇÜ¤Ç¡¢¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤È¤µ¤ì¤ë1µ¡´ØÅö¤¿¤ê30¿Í¤ò²¼²ó¤ë¤Î¤Ï3½µÏ¢Â³¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç1µ¡´ØÅö¤¿¤ê¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÜºê¤Î31.32¿Í¡£¼¯»ùÅç23.51¿Í¡¢¹âÃÎ20.29¿Í¤¬Â³¤¤¤¿¡£¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»4.34¿Í¡¢½©ÅÄ5.56¿Í¡¢´ä¼ê5.71¿Í¤Ê¤É¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤¬ºòµ¨¤è¤ê5½µÁá¤¯¡¢ºòÇ¯11·î17¡Á23Æü¤Î½µ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Ç1µ¡´ØÅö¤¿¤ê50¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢6½µÏ¢Â³¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£