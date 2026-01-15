【京都府長岡京市】ミライフ西日本が「長岡京市防災フェスタ」に出展。親子でエネルギーについて考えよう！



エネルギー・住まい・暮らしの総合サービス事業を提供するシナネンホールディングスと、その子会社で、西日本エリアでLPガス・電気・灯油等のエネルギー販売事業を展開するミライフ西日本は、1月18日(日)の10:00〜14:00に、京都府長岡京市で開催される「長岡京市防災フェスタ」に出展する。会場は中央公民館、市民ひろば、長岡中学校グラウンド、長岡京消防署だ。

楽しみながら防災や環境配慮が学べるブースを出展

「長岡京市防災フェスタ」は、風水害や南海トラフ地震などの大規模災害に備え、市民が防災知識を深め、楽しみながら防災に取り組むきっかけをつくることを目的としたイベント。

ミライフ西日本の出展ブースでは、災害に強いエネルギーと言われるLPガスを身近に感じられるよう、停電時に役立つ「ペットボトルランタンづくり」や、LPガス発電機の展示が行われる。体験を通じて、エネルギーの重要性を再認識できるとともに、ペットボトルの再利用による環境配慮についても学べる内容となっている。



イベント当日は、ミライフ西日本の公式キャラクター「ミラわん」も登場予定。ミライフ西日本のブースを体験した人には、「ミラわん」のオリジナルステッカーがプレゼントされる。会場の場所やイベントの詳しい情報は、イベント詳細ページで確認を。

ミライフ西日本とシナネンホールディングスの取り組み

ミライフ西日本はシナネンホールディングス傘下の事業会社で、中部・北陸以西の西日本エリアで、LPガスや電気、灯油の販売、リフォーム、ハウスクリーニングなど、エネルギーと住まいと暮らしに関わるさまざまなサービスを提供している。基本理念『お客様が原点』のもと、その地域、その家庭に合ったエネルギーを供給することで、快適生活の実現に向け、お客様とともに歩む企業を目指している。

シナネンホールディングスは、1927年創業のエネルギー・住まい・暮らしの総合サービス事業を展開する企業グループの持株会社。グループのミッションとして、「エネルギーと住まいと暮らしのサービスで地域すべてのお客様の快適な生活に貢献する」を掲げ、消費者向けのエネルギー卸・小売周辺事業、法人向けのエネルギーソリューション事業、非エネルギー事業(総合建物メンテナンス事業、自転車事業、シェアサイクル事業、システム事業、環境・リサイクル事業、抗菌事業等)を提供している。また、脱炭素社会の実現に向け、環境配慮型の新規事業開発や、企業としての取り組みも強化している。

シナネンホールディングスおよびミライフ西日本は、今後もエネルギーに関する学びの場を積極的に提供し、未来を担う子どもたちの健やかな成長を支える取り組みを推進していくという。

「長岡京市防災フェスタ」に参加して、親子で楽しみながら身近なエネルギーについて考えてみては。

■長岡京市防災フェスタ

開催日時：1月18日(日)10:00〜14:00

会場：中央公民館、市民ひろば、長岡中学校グラウンド、長岡京消防署

参加料：無料

長岡京市防災フェスタ 詳細：https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000014419.html

(yukari)