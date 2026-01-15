「野菜で彩るパーティーレシピ」がグルマン世界料理本大賞ベジタリアン部門で世界第1位に



旭屋出版から発行された『野菜で彩るパーティーレシピ - いつもの食材で華やか・簡単・ヘルシーに!』が、2025年11月29日(土)、サウジアラビアの首都リヤドで開催された第31回グルマン世界料理本大賞ベジタリアン部門で世界第1位を獲得した。

著者は福岡県在住の大井直子さん。初挑戦にして、世界221カ国・地域から集まった数多くの料理本の中から、日本の野菜料理の繊細な美しさと、誰もが再現できる実用性が評価された。

「料理本のアカデミー賞」と言われる賞

グルマン世界料理本大賞は、1995年、フランスの名門コアントロー家出身のエドゥアール・コアントロー氏によって創設された。以来、30年の歴史の中で「料理本のアカデミー賞」「料理本界のオリンピック」として、世界中の料理文化を牽引してきた。

第31回大会には、221カ国・地域から料理本がエントリー。さらにUNESCO、UNICEF、FAOといった15の国際機関も参加し、その規模と権威は年々高まっているとのことだ。激戦を勝ち抜いた各部門最大6カ国のファイナリストの中から1冊に、世界一の栄冠が贈られる。

日本からは、これまで栗原はるみ氏(2005年・日本人初受賞)、速水もこみち氏、祇園さゝ木の佐々木浩氏、奥田政行シェフら、錚々たる料理家たちがこの舞台で輝きを放ってきた。受賞後、彼らのキャリアは国内外で大きく飛躍したとのことだ。



この度、『野菜で彩るパーティーレシピ - いつもの食材で華やか・簡単・ヘルシーに!』は初エントリーでグランプリを獲得。それは、オリンピックに初出場で金メダルを取るようなものとのこと。繊細な和の美意識、四季折々の食材の活かし方、そして「おもてなし」の心。これらを現代的なパーティーシーンに融合させたアプローチが、審査員に評価されたとのことだ。





『野菜で彩るパーティーレシピ - いつもの食材で華やか・簡単・ヘルシーに!』で紹介された野菜が持つ自然の色彩を最大限に引き出した料理は、まるでアート作品のよう。

[caption id="attachment_1511059" align="aligncenter" width="300"] 大人気の「ベジタブル手まり寿司」[/caption]

SNS映えはもちろん、食卓を囲む人々の笑顔を誘う料理ばかりだ。特別な食材も、プロの技術も必要なく、スーパーで手に入る野菜と家にある調味料だけで、驚くほど華やかな一皿が完成する。

[caption id="attachment_1511058" align="aligncenter" width="600"] 書籍掲載のレシピをふんだんに利用したテーブルセット[/caption]

また、野菜が主役であるが、物足りなさは一切ない。食べ応えも、味わいも、見た目の華やかさも、すべてを叶えた革新的なレシピが102皿紹介されている。ホームパーティーや記念日のディナーから、週末のブランチ、日々の食卓まで。あらゆるシーンで活躍する、一生使えるレシピ集とのことだ。

著者・大井直子さんの想い



受賞について著者・大井直子さんはこう語っている。

「出版社の方から受賞の知らせを聞き、信じられない気持ちでいっぱいでした。世界中から集まった素晴らしい料理本の中から、私の本を選んでいただけたなんて。初めての挑戦で、世界第1位。それは、この本に込めた想いが、言葉の壁を越え、文化の違いを越えて、世界中の人々の心に届いた証だと感じています。この本を作る過程で、お声がけくださった旭屋出版の皆様、デザイナーの方々、撮影から書籍化までを支えてくれた友人たち--たくさんの方の力がありました。この賞は、私一人のものではありません。すべての方への感謝の気持ちでいっぱいです。野菜には、無限の可能性があります。色、形、食感、味わい--そのすべてが、私たちの暮らしを豊かにしてくれます。この本を通じて、野菜を主役にした食卓の楽しさ、美しさ、そして美味しさを、一人でも多くの方に感じていただけたら、これほど嬉しいことはありません。大切な人と囲む食卓に、この本が少しでも彩りを添えられますように。そして、日本の野菜料理の素晴らしさが、世界中に広がっていきますように--そんな願いを込めて。」

『野菜で彩るパーティーレシピ - いつもの食材で華やか・簡単・ヘルシーに!』は、現在、全国書店、Amazon他オンライン書店にて販売中だ。チェックしてみては。

■野菜で彩るパーティーレシピ - いつもの食材で華やか・簡単・ヘルシーに!

著者：大井直子(ASAHIYA)

出版社：旭屋出版

定価：2,420円(税込)

グルマン世界料理本大賞 公式HP：https://www.cookbookfair.com

(熊田明日良)