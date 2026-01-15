【愛知県名古屋市】国内最小クラス！坪数わずか2.58坪の整体店が名古屋市・栄駅“中改札口横”に誕生



YOLO-GOは2025年12月20日(土)、名古屋・栄駅中改札口横「森の地下街」に、坪数わずか2.58坪の整体店「ファスト整体スタンドチャージ 栄 森の地下街店」をオープンした。

改札横2.58坪の新しい整体のかたち

「ファスト整体スタンドチャージ 栄 森の地下街店」は、「日本一小さいファスト整体屋」をコンセプトにした、新しい都市型リカバリーモデルだ。

坪数はわずか2.58坪。この店舗サイズは、YOLO-GOの調べでは整体業態としては国内最小クラスだという。

また、「着替え不要」「10分から利用可能」「予約なしでも立ち寄れる」という“ファスト”な整体体験を特徴としている。

出店場所は、名古屋有数の乗降客数を誇る栄駅の中改札口横。「整体に行くための時間をつくる」のではなく、通勤・買い物・移動の動線そのものに整体を組み込むという発想から生まれたと、同社は説明する。

なぜ「日本一小さい整体屋」なのか



従来の整体院は、「広い店舗」「長時間施術」「事前予約前提」が主流となっている。

一方、都市部で働くビジネスパーソンは、「肩こりや疲労を感じていても、整体に行く時間がない」という課題を抱えている。

そこで、ファスト整体スタンドチャージでは、施術動線・設備・メニューを徹底的に見直し、2.58坪でも成立する整体モデルを構築。小さな空間だからこそ、短時間・高回転・低価格を実現している。

整体を特別なものから、日常のインフラへ

ファスト整体スタンドチャージは、駅ナカ・地下街・商業施設の余剰区画など、これまで整体店が出店できなかった場所への展開を視野に入れているとのこと。

同店は「整体を特別なものから、日常のインフラへ」を目指し、忙しい都市生活者の“働く毎日”を支える新しい選択肢を提案していく。

なお、「ファスト整体スタンドチャージ 栄 森の地下街店」では、1月23日(金)までオープニングキャンペーンを実施中だ。

お疲れ気味の人、肩こりや眼精疲労、頭痛に悩んでいる人は、通勤や買い物の行き帰りに足を運んでみては。

■ファスト整体スタンドチャージ 栄 森の地下街店

所在地：愛知県名古屋市中区 栄駅 森の地下街(中改札口横)

メニュー：10分1,200円〜(20分、30分あり)の短時間整体(着替え不要)

営業時間：10:00〜20:00(最終受付19:40)

Instagram：https://www.instagram.com/charge_sakae/

(オガワユウコ)