ËÌ³¤Æ»¤«¤éÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¡Ö¹¹À¸Àï¼Ö¡×¤¬È¬²¦»Ò¤Ë¡ª
¡¡2026Ç¯1·î10Æü¡¦11Æü¤Î2Æü´Ö¡¢ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤Î¡ÖÅìµþ¤¿¤ÞÌ¤Íè¥á¥Ã¥»¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅìµþ¾åÎ¦¡ªËÉµ»Çî½ÐÄ¥Å¸¼¨ in È¬²¦»Ò¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹¹À¸Àï¼Ö¡×¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢Áà¸þÁõÃÖ¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¥¤¥Ã¥¸«¡ª
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¸æÅÂ¾ì»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëNPOË¡¿Í¡ÖËÉ±Òµ»½ÑÇîÊª´Û¤òÁÏ¤ë²ñ¡×¤¬¼çºÅ¤·¤¿¤â¤Î¡£ÉáÃÊ¤ÏÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Îò»ËÅª¤Ê¼ÖÎ¾¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤ÇºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Àï¸åÆüËÜ¤ÎÉü¶½¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤¿¡Ö¥Ï¹æ¥Ö¥ë¡×¤³¤È¡Ö¹¹À¸Àï¼Ö¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÎÇÔÀï¤Ë¤è¤êÍÑÅÓ¤ò¼º¤Ã¤¿µìÆüËÜ·³¤Î¡Ö¶å¸Þ¼°·ÚÀï¼Ö¡ÊÄÌ¾Î¥Ï¹æ¡Ë¡×¤ò¡¢Àï¸å¤ÎÊª»ñÉÔÂ¤ÎÃæ¤Ç¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤Ø¤È²þÂ¤¤·¤¿¤â¤Î¡£¾¼ÏÂ20Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î±ÄÎÓ½ð¤äÀ½ºà½ê¤ÇÅÚÌÚºî¶È¤Ë½¾»ö¤·¡¢¾¼ÏÂ50Ç¯º¢¤Ë¸½ºß¤Î»Ñ¤Ø¤ÈºÆ²þÂ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯¤ËÆ±NPO¤¬¹ØÆþ¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿1600Ëü±ß¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¥ì¥¹¥È¥¢¤ËÃå¼ê¡£2025Ç¯8·î¤Ë½¤Éüºî¶È¤¬´°Î»¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÀ¸¤¤¿Îò»Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¸æÅÂ¾ì»Ô¤Ê¤É¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£JR¡¦µþ²¦È¬²¦»Ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ¿ôÊ¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÁØ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2033Ç¯¤Ë¡ÖËÉ±Òµ»½ÑÇîÊª´Û¡×¤ò³«ÀßÍ½Äê
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¹¹À¸Àï¼Ö¡×¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÆâÍ£°ì¤Î¼«Áö²ÄÇ½¸ÄÂÎ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¤¯¤í¤¬¤Í»Íµ¯¡ÊÁ°´ü·¿¡Ë¡×¤ä¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¡Ö¥¦¥£¥ê¥¹¡¦¥¸¡¼¥×¡×¤âÊÂ¤Ó¡¢ÆüÊÆ¤ÎÎò»ËÅª¼ÖÎ¾3Âæ¤¬¶¦±é¤¹¤ë¹ë²Ú¤ÊÉÛ¿Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
026Ç¯1·î10Æü¡¢È¬²¦»Ò»Ô¤ÎÅìµþ¤¿¤ÞÌ¤Íè¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¾åÎ¦¡ªËÉµ»Çî½ÐÄ¥Å¸¼¨ in È¬²¦»Ò¡×¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¦NPOË¡¿Í¡ÖËÉ±Òµ»½ÑÇîÊª´Û¤òÁÏ¤ë²ñ¡×¤Î¾®ÎÓ²íÉ§ÂåÉ½Íý»ö¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¡¡NPOË¡¿Í¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2Æü´Ö¤Ç900¿Í¶¯¤¬Íè¾ì¡£¼õÉÕ¤òÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Íè¾ì¼Ô¤â´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÈ©´¶³Ð¤Ç¤ÏÍ¥¤Ë1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±NPOÂåÉ½Íý»ö¤Î¾®ÎÓ²íÉ§»á¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç2033Ç¯¤Ë¸æÅÂ¾ì»ÔÆâ¤ÇÇîÊª´Û¤ò³«´Û¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤é¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿µ»½Ñ¤³¤½¤¬¡¢¸½Âå¤Ë»ê¤ëÆüËÜ¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸¶ÅÀ¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Îò»ËÅª°ä»º¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹¤¿¤á¤Î¡ÖÇîÊª´Û¡×ÀßÎ©¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤¦¤·¤¿½ÐÄ¥Å¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æµ¡±¿¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£È¬²¦»Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¤ÎÅÔÆâÅ¸¼¨¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÆüËÜ¤Îµ»½Ñ»Ë¤Î½Å¤ß¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£