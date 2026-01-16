¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê3¼Ò ¡ÈÇä¤êÊý¡É¤«¤é¡Èºß¤êÊý¡É¤Ø ´Ä¶ÊÑ²½¤ËÄ©¤àÀ®Ä¹ÀïÎ¬
¡¡¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê3¼Ò¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤ä¿Í¼êÉÔÂ¡¢¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢³Æ¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÀïÎ¬¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¹½Â¤²þ³×¤äÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼³èÍÑ¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå¤Ê¤É¤ò¼´¤Ë¡¢ÊÑ²½»þÂå¤Î¼¡¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤òÈ´ËÜ²þ³×
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ä±ß°Â¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢²Á³ÊÅ¾²Ç¤À¤±¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¼ý±×¹½Â¤¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò·Ç¤²¡¢¿ôÇ¯¤ò¤«¤±¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÈ´ËÜ²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£°¤µ×ÄÅÃÎÍÎ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö50Ç¯´ÖÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿»ÅÁÈ¤ß¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤¨¤ë¡¢Âç¤¤ÊÊÑ³×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÊªÎ®¸úÎ¨²½¤äÄ´Ã£¾ò·ï¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Ê¤á¡¢À½Â¤¤«¤éÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤Ç¸«Ä¾¤¹¡£¾ï²¹¾¦ÉÊ¤Î¥ê¡¼¥É¥¿¥¤¥à¸«Ä¾¤·¤Ç¤Ï¡¢ÊªÎ®Éé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¸½¾ì¤ÎÍý²ò¤âÆÀ¤é¤ì¤¿¡£º£¸å¤âËèÇ¯¥Æ¡¼¥Þ¤òÄê¤á¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ÈÁÐÊý¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¾¦ÉÊÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¹¶¤á¤Î³«È¯¡×¤ØÅ¾´¹¤·¡¢¿ôÎÌ¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÅêÆþ¤ò¶¯²½¡£¡Ö»Ý¤µÁêÀ¹¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤ä¡Ö¿åÁÇßäÀù¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ê¤É¤¬¿·µ¬µÒÁØ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¥«¥Õ¥§¤äÊÆÈÓ¤Î²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡È½ÐÍèÎ©¤Æ¡É¤òÍèÅ¹Æ°µ¡¤ËÍèÅ¹µÒ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¤ä¡ÖÆ±¥Æ¥£¡¼¡×¤ò³ÈÂç¡£¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸Æ³Æþ¤Ê¤É¾Ê¿Í²½»Üºö¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡½ÐÅ¹¤Ç¤Ï2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë1000Å¹½ãÁý¤ò·Ç¤²¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÇÃÏ°è¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¡¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î°ú¤¾å¤²
¡¡¸úÎ¨½Å»ë¤ÎÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤ÈÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÎ¾ÎØ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¿Þ¤ë¡£ºÙ¸«¸¦²ð¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÇä¾å¤À¤±¤òÄÉ¤¦¤ÈÍø±×¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢²ÈÄÂ¡¦¿Í·ïÈñ¡¦Êª²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ë´Ä¶²¼¤Ç¡¢½¾Íè·¿¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿¡È¹¶¤á¡É¤Î»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Îµ¯ÍÑ¤äÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Õ¥§¥¹¡×¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏIP¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼´¤Ë¡Ö¤¢¤½¤Ù¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢Çã¤¤Êª¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤àÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤ÎÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤È¥È¥ì¥ó¥ÉÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¾¦ÉÊ¡¦´ë²è¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡¡´Ä¶ÌÌ¤Ç¤ÏBCPÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤·¡¢°ÜÆ°·¿Å¹ÊÞ¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤ÇÊ¿»þ¡¦Í»ö¤òÌä¤ï¤ºµ¡Ç½¤¹¤ëÅ¹ÊÞ±¿±ÄÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¡£¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¤âÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤È¤·¤Æ°éÀ®¤·¡¢¥¹¥È¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¥í¡¼¥½¥ó¡¡¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÇÀ¸»ºÀ¸þ¾å
¡¡¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ÈÃÏ°èÀïÎ¬¤ò¼´¤Ë»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÃÝÁýÄç¿®¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¹âÎð²½¤äÏ«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡ÖÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È½Ò¤Ù¡¢2030Ç¯ÅÙ¤ËÆüÈÎ30¡óÁý¡¢Å¹ÊÞ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó30¡óºï¸º¤ò·Ç¤²¤ë¡£28Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁ´ÌÌºþ¿·¤òÍ½Äê¤·¡¢¿Í¼êÉÔÂÂÐ±þ¤äÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡AIÈ¯Ãí¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖAI.CO¡×¤ä¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¡¢¥¢¥Ð¥¿¡¼ÀÜµÒ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾ÊÎÏ²½¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ë¡£Ì¤Íè·¿Å¹ÊÞ¡ÖReal¡ßTech LAWSON¡×¤Ç¤Ï¡¢AI¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÉÊ½Ð¤·¡¦À¶ÁÝ¡¢¥ê¥â¡¼¥ÈÀÜµÒ¤Ê¤É¤òÆ³Æþ¤·¡¢µ»½Ñ¤È¡È¿Í¤Î²¹¤«¤ß¡É¤òÍ»¹ç¤·¤¿Å¹ÊÞ¥â¥Ç¥ë¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ÐÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ¸µ´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡ÖÃÏ°è¶¦À¸¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤òÅ¸³«¡£À¸Á¯ÉÊ¤äÎäÅà¿©ÉÊ¡¢ÃÏ¸µ¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢¸òÎ®¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤¿Å¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¡£Êª²Á¹âÂÐ±þ¤Ç¤Ï¡¢²Á³ÊÁÊµá¤ËÊÐ¤é¤º¡¢³Ú¤·¤µ¤äÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÈ÷¤¨¤¿¾¦ÉÊ¡¦´ë²è¤ÇÍèÅ¹Æ°µ¡¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£