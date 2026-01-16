¡Ö¤É¥á¥í¤¤¡×º´µ×´ÖÂç²ð¡¢¡Ö¤æ¤ë¤Õ¤ï¥Ø¥¢¡×ÈäÏª¤Ç¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡ª ¡Ö¾×·â¤¹¤®¤Æ¿´Â¡»ß¤Þ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤Ï1·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤æ¤ë¤Õ¤ï¥Ø¥¢¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤æ¤ë¤Õ¤ï¥Ø¥¢¡×¤Êº´µ×´ÖÂç²ð
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤«¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄÅ·ºÍ¤ä¤ó¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤æ¤ë¤Õ¤ï²Ä°¦¤¤¤£¡×¡Ö¤É¥á¥í¤¤¡×¡Ö¾×·â¤¹¤®¤Æ¿´Â¡»ß¤Þ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Îµ×¡¹¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤á¤í¤á¤íº´µ×´Ö¤¯¤ó¿´Â¡»ý¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Ç®ÂÓÌë)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤æ¤ë¤Õ¤ï¥Ø¥¢¡×¤Êº´µ×´ÖÂç²ð
¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤á¤í¤á¤íº´µ×´Ö¤¯¤ó¡×º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö#¤æ¤ë¤Õ¤ï¥Ø¥¢º´µ×´Ö¡×¤ä¡Ö#SnowMan_DomeTour_ON_Âçºå£±ÆüÌÜ¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤³¤Î°áÁõ¤Ç½é¤á¤ÆÈ±²¼¤í¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÎÈ±¤Ï¥¦¥§¡¼¥Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤æ¤ë¤Õ¤ï¥Ø¥¢¡×¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¹õÈ±¥«¥é¥µ¥ó¤¬¤ä¤Ð¤¯¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×2025Ç¯12·î30Æü¤Ë¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Î¤ª»Å»öÈ´¿è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢20Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿º´µ×´Ö¤µ¤ó¡£1ËçÌÜ¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ô¥ó¥¯È±¤ò¹õ¤¯À÷¤á¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹õÈ±¥«¥é¥µ¥ó¤¬¤ä¤Ð¤¯¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö°µÅÝÅª1ËçÌÜ¤¬!!ºÇ¶¯¤Ë!!¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Ç®ÂÓÌë)