お土産が充実していると思う「静岡県の道の駅」ランキング！ 2位「富士」を抑えた1位は？【2025年調査】
道の駅には、その土地ならではの味や文化を凝縮したお土産が数多く並びます。地域色豊かな特産品や限定商品を手に取ることで、旅の余韻を家に持ち帰れるのも大きな魅力。立ち寄るだけでわくわくできる、お土産自慢の道の駅を紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年9月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女228人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「静岡県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「富士山関連の商品や地元の特産品が多く、観光客に人気」（30代女性／大阪府）、「静岡でとれた水揚げされたしらすなどが置いてあるから」（30代女性／岐阜県）、「お酒とおつまみが充実 見ていて楽しい」（40代女性／埼玉県）、「地元なので、美味しいもの田舎料理がたくさん置いてあるから」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「海産物・地ビールが豊富なイメージ」（40代男性／福岡県）、「地ビールや海洋深層水の玉ねぎスープなど、ユニークなお土産が豊富にあるので」（50代男性／広島県）、「魚が好きなので、魚介系のお土産があって嬉しかったです。魅力的な物が多く、目移りしました」（30代女性／兵庫県）、「干物やパンが美味しい！」（30代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：富士（富士市）／38票「道の駅 富士」は、駿河湾に近く富士山の眺望に恵まれたロケーションに位置し、静岡の特産品が豊富にそろうスポットです。駿河湾で水揚げされたしらすや桜えび、手頃な「深蒸し茶」から、高級な「黄金富士」までさまざまな種類の緑茶商品など地元ならではのお土産が充実。他にも富士山の水を使った日本酒や静岡産のご当地ワインなど、お酒が好きな人も満足するラインアップになっています。コンパクトながらも、品ぞろえ豊富なお土産ショップは観光客にも人気を集めています。
1位：伊東マリンタウン（伊東市）／42票伊豆半島の海沿いにある「道の駅 伊東マリンタウン」は、マリーナに隣接する大型の道の駅。わさびやニューサマーオレンジなど、地元ならではの商品から、新鮮な海産物や干物までお土産のラインアップが豊富です。ほかにも地ビールの「伊豆高原ビール」や美容グッズも多く取りそろえています。温泉施設やレストランも併設され、リゾート気分を味わえる観光拠点として人気を集めています。
