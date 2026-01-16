¡Úµð¿Í¡ÛWBCÁª½ÐÌ¤Äê¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¶¯²½»î¹ç¤Ç¤Ï3¥é¥ó¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤¬WBC¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
16Æü¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ßÅÄÁª¼ê¡£Îý½¬¸åÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢WBC¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
´ßÅÄÁª¼ê¤Ï2025Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥é¥ó¥À¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à½éÁª½Ð¡£¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÇÆÀÅÀ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯11·î¤Î´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¤ÏÂåÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·3¥é¥ó¤òÊü¤Ä³èÌö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤³¤ÎÆüÂè2ÃÆ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ë´ßÅÄÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êá¼ê¤Ç¤Ïºå¿À¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏºÁª¼ê¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¼ã·î·òÌðÁª¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WBC¤Ø¤Î»×¤¤¤ò´ßÅÄÁª¼ê¤Ë¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡ÖºòÇ¯3·î¤È11·î¤Ë¶¯²½»î¹çÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤¢¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÃå¤Æ»î¹ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢3·î¤ËWBC¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤·¤Ã¤«¤êÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£