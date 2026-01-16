¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¡22Æü³«Ëë¡¡PG1BBC¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÛÁ°ÅÄÞæ¡¡GP½Ð¾ì¤Ø¡ÖÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡°¦ÃÎ»ÙÉô¤ÎÁ°ÅÄÞæ¡Ê25¡Ë¤¬¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤ÎPRÂâ¤È¶¦¤Ë16Æü¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÊÔ½¸¶É¤òË¬¤ì¡¢22Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè7²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Ð¥È¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎSG¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1Í¥¾¡¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¥È¥Ã¥×¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬½¸·ë¤·¡¢4Æü´Ö¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ð¥È¥ë¤ÇÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎµÜÅç¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·¤¿Á°ÅÄ¤ÏÇ¯Ëö¤Ë½»Ç·¹¾¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¡£¤½¤Î»þ¤Î·Ð¸³¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Êº£Ç¯¤Ï¡Ë¤¢¤ÎÉñÂæ¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¾ìÆâ¤Ç¤Ï½éÆü¡Ê22Æü¡Ë¤Ë¸µWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î»³Ãæ¿µ²ð»á¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤äºÇ½ªÆü¡Ê25Æü¡Ë¤ËÇÐÍ¥¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ï¢ÆüÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Æôºê»Ô¸ø±Ä´ë¶È¶É¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ö¶ÈÉô¤Î»ûÂô¸µË§³«ºÅ±¿±Ä²ÝÄ¹¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Íè¤ë¤Î¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï75²¯±ß¡£