女優でタレントの志田音々（27）が、16日発売の写真週刊誌「FRIDAY」で表紙と巻頭グラビアを飾っている。特別付録として「癒しのヒロインが舞い降りた」のタイトルで、40分の永久保存版のソロメイキングDVDが付いている。笑顔、クール、ひょうきん‥多彩な表情の“ねねまる”はランジェリーショットなどを披露しただけでなく、インタビューでは理想の男性像についても語っている。

志田は22〜23年のテレビ朝日系「仮面ライダーギーツ」でブレイク。昨年4月からはNHK Eテレ「高校講座地学基礎」のMCを務めている。現在放送中のテレビ東京ケイ「ドラマ24婚活バトルフィールド37」（金曜深夜0時12分、16日は同0時27分）に出演中。23日公開の“バカ映画の帝王”河崎実監督作品「怪獣天国」(河崎実監督)でもヒロインを演じている。

◆志田音々（しだ・ねね）1998年（平10）7月15日、埼玉県草加市生まれ。成城大文芸学部卒。13年（平25）の「ミス・ティーン・ジャパン」で、準グランプリ。22年〜23年テレビ朝日系「仮面ライダーギーツ」。23年舞台「かげきしょうじょ!!」。趣味はご当地ハローキティ集め。特技はピアノ、バトントワリング。女優の志田こはく(21)は妹。身長167センチ、スリーサイズはB84−W57−H84センチ。FIRST AGENT所属。血液型AB。