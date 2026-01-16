セブン、第3弾「日本横断！ご当地スープ巡り」福岡・愛知・群馬の名物登場
【モデルプレス＝2026/01/16】セブン‐イレブン・ジャパンでは、『スープの祭典「日本横断！ご当地スープ巡り」』を開催中。第3弾として、1月20日より3商品が全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売される。
今回登場するのは、まろやかなコクが特長の「濃厚みそ仕立て博多もつ鍋スープ」、唐辛子とニンニクが効いた名古屋名物「旨辛台湾ラーメンスープ」（麺なし）、そして懐かしさを誘うもちもち食感の群馬名物「もっちりすいとん2個入り」の3品。極寒の季節に心と身体が芯から温まる、至福のひと時を堪能することができる。
◆セブン、第3弾「ご当地スープ巡り」登場
今回登場するのは、まろやかなコクが特長の「濃厚みそ仕立て博多もつ鍋スープ」、唐辛子とニンニクが効いた名古屋名物「旨辛台湾ラーメンスープ」（麺なし）、そして懐かしさを誘うもちもち食感の群馬名物「もっちりすいとん2個入り」の3品。極寒の季節に心と身体が芯から温まる、至福のひと時を堪能することができる。
◆福岡の人気ご当地グルメ「もつ鍋スープ」
・濃厚みそ仕立て 博多もつ鍋スープ
・価格：358円（税込386.64円）
・発売日：1月20日（火）〜順次
・販売エリア：一部エリアを除く全国
・牛もつとキャベツ、ごぼう、ニラの旨味が凝縮したスープは、コクがありつつも食べやすい味わいが魅力。西京味噌を含む3種の味噌を合わせ、野菜の甘味がしみ出したスープは、薬味がアクセントになった冬にぴったりの一品。
◆愛知・名古屋名物の「旨辛台湾ラーメンスープ」
・旨辛台湾ラーメンスープ
・価格：328円（税込354.24円）
・発売日：1月20日（火）〜順次
・販売エリア：一部エリアを除く全国
・愛知県のご当地グルメである「台湾ラーメン」を麺なしで仕立てたスープ惣菜。鶏ガラ醤油味のスープに台湾ミンチやニラ、もやしを具材とした旨辛のスープに仕立てた。にんにく、生姜、唐辛子を使用したピリ辛の台湾ミンチがやみつきになる味わい。
◆群馬の郷土料理「もっちりすいとん」
・もっちりすいとん2個入り
・価格：358円（税込386.64円）
・発売日：1月20日（火）〜順次
・販売エリア：一部エリアを除く全国
・小麦粉を水でこねて作ったすいとんを、味噌や醤油ベースの味わいのスープで野菜等と一緒に煮こむ、群馬県を代表する郷土料理。すいとん、白菜、大根、人参などの野菜と鶏肉を入れた具だくさんのスープだ。かつおや椎茸のだしがふんわり香る野菜の旨味が染み出したスープは、どこか懐かしい気持ちになる優しい味わいとなっている。
