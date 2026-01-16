¶µ°÷ºÎÍÑ»î¸³¤Î1¼¡»î¸³¤ÇÌÌÀÜÇÑ»ß¡¡ÉéÃ´·Ú¸º¤Ç»Ö´ê¼ÔÁý²ÃÁÀ¤¦¡¡²¬»³¸©¶µ°Ñ
²¬»³¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¡²¬»³¡¦ËÌ¶èÆâ»³²¼
¡¡²¬»³¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Î¸øÎ©³Ø¹»¶µ°÷ºÎÍÑ»î¸³¤Ç¡¢1¼¡»î¸³¤Ç¤Î¸Ä¿ÍÌÌÀÜ¤òÇÑ»ß¤·¤Þ¤¹¡£¼õ¸³¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¿Þ¤ê¡¢»Ö´ê¼Ô¤ÎÁý²Ã¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶µ°÷ºÎÍÑ»î¸³¤ÎÇÜÎ¨¤ÏÄã²¼·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ÎºÇ½ªÇÜÎ¨¤Ï3.5ÇÜ¤È¡¢2017Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÇºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸Ä¿ÍÌÌÀÜ¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤è¤ê¡¢¹Ö»Õ·Ð¸³¼Ô¤é¤¬ÂÐ¾Ý¤ÎÆÃÊÌÁª¹Í¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢1¼¡»î¸³¤Ï³Æ¶µ²Ê¤ÎÀìÌç»î¸³¤È¶µ¿¦¶µÍÜ»î¸³¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÌÀÜ»î¸³¤Ç¤Î¿ÍÊªÉ¾²Á¤Ê¤É¤Ï¡¢2¼¡»î¸³¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2027Ç¯ÅÙ»î¸³¤Ç¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤ÎºÎÍÑÁª¹Í¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¬À¸¡ºº¡ÖSPI¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌÁª¹Í¤¬¿·¤¿¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ì±´Ö¤È¤ÎÊ»´ê¤äÅ¾¿¦¼Ô¤¬¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸©¶µ°Ñ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£