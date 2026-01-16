Amazon¤Ë¤Æ¡Ö¥¬¥ó¥À¥à ¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹¡×¤Î¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHG 1/144 Çò¤¤¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Ê¤É¤¬ÈÎÇäºÆ³«¡ª
¡ÚAmazon¡§¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHG 1/144 Çò¤¤¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Ê¤É¡Û 1·î16Æü ÈÎÇäºÆ³«
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHG 1/144 Çò¤¤¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Ê¤É¤¬ÈÎÇäºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óAmazon¤Ë¤Æ2·î¤ËºÆÆþ²ÙÍ½Äê¤Î¥¬¥ó¥×¥é¤¬ÈÎÇäºÆ³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖHG 1/144 Çò¤¤¥¬¥ó¥À¥à¡×¡ÖHG 1/144 ÀÖ¤¤¥¬¥ó¥À¥à¡×¡ÖHGUC 1/144 ¥Éー¥Ù¥ó¡¦¥¦¥ë¥Õ¡Ê¥æ¥Ë¥³ー¥óVer.¡Ë¡×¡ÖHGUC 1/144 ¥¹¥¿ー¥¯¥¸¥§¥¬¥ó¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¬¥ó¥×¥é¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÈ¯Á÷¤¬2·î12Æü°Ê¹ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ºÆÅÙ³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤Ç´û¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£
1·î16Æü14»þ50Ê¬¤´¤í¤ÎÈÎÇä¾õ¶·
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º