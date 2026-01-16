¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¡ÖK-OPEN¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥È2¡×¤ò¸ø³«¡ª ·ÚFR¥ªー¥×¥ó¥«ー¼Â¸½¤ÏÌÜÁ°¤«⁉︎¡ÚÅìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó2026¡Û
¼¡´ü¥³¥Ú¥ó¤Ç¤Ï·ÚÎÌ²½¡¦Äã½Å¿´²½¡¦ºÇÅ¬¤Ê½ÅÎÌÇÛÊ¬¤òÄÉµá
Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó2026¤Ç½é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖK-OPEN ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥È2¡×¤Ï¡¢¡Ö¥³¥Ú¥ó¡×¤ÎÁö¤ë³Ú¤·¤µ¤òÌ¤Íè¤Ë·Ò¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡Öºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡¢¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¤ÎÀº¿À¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤Î¥â¥Ó¥·¥çー¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡ÖK-OPEN¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥È¡×¤ò¤è¤ê¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Äµ¯ÅÀ¤Î¥¹¥¿¥Ç¥£¼Ö¡£
Àè¹Ô¸¡Æ¤¤Î½é´üÃÊ³¬¤«¤é¡¢²á¹ó¤Ê¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä´Ä¶¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ž¢·ÚÎÌ²½Ž£¡ÖÄã½Å¿´²½Ž£¡ÖºÇÅ¬¤Ê½ÅÎÌÇÛÊ¬¡×¤Ë¤è¤ëÁö¤ë³Ú¤·¤µ¤òÄÉµá¡£Æ±¼Ò¤Ïº£¸å¤â·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎFR¥ªー¥×¥ó¥«ー¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢SPK³ô¼°²ñ¼Ò¤¬»ÔÈÎ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥×¥êー¥È¥«ー¡Ö¥ß¥é ¥¤ー¥¹ tuned by D-SPORT RacingŽ£¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¥ß¥é ¥¤ー¥¹¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥¿ー¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä5Â®MT¡¢6ÅÀ¼°¥íー¥ë¥±ー¥¸¤òÁõÈ÷¤·¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë»²Àï¤·¤¿¡Ö¥ß¥é ¥¤ー¥¹ 10»þ´ÖÂÑµ×¥ìー¥¹»²Àï¼ÖŽ£¤äŽ¢¥í¥Ã¥ー ¥é¥êー»²Àï¼ÖÎ¾Ž£¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢TOYOTA GAZOO Racing¸ø¼°SNS¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿TOYOTA GAZOO Racing¤È¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎŽ¢·Ú¥È¥éÂÐ·èŽ£¤â¥À¥¤¥Ï¥Ä¥Öー¥¹Æâ¤Ç³«ºÅ¡£Î¾¼Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó2026ÀìÍÑ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È ¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥«ー2Âæ¤â¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¥Öー¥¹¤òºÌ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥³¥Ú¥ó¡×¤ÎÁö¤ë³Ú¤·¤µ¤òÌ¤Íè¤Ë·Ò¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡Öºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡¢¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¤ÎÀº¿À¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¡ÖK-OPEN¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥È¡×¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Äµ¯ÅÀ¤Î¥¹¥¿¥Ç¥£¼Ö¡£
Àè¹Ô¸¡Æ¤¤Î½é´üÃÊ³¬¤«¤é¡¢²á¹ó¤Ê¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä´Ä¶¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö·ÚÎÌ²½¡×¡ÖÄã½Å¿´²½¡×¡ÖºÇÅ¬¤Ê½ÅÎÌÇÛÊ¬¡×¤Ë¤è¤ëÁö¤ë³Ú¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎFR¥ªー¥×¥ó¥«ー¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢½ÄÃÖ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×²½¤Ë¤è¤ëÁàÂÉ°ÂÄêÀ¤Î¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¥ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó·Á¼°¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ëÏ©ÌÌÄÉ½¾À¤Î²þÁ±¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥íー¥ë¥±ー¥¸ÁõÃå¤Ë¤è¤ë¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤ª¤è¤Ó¾è°÷ÊÝ¸îÀÇ½¤Î¸þ¾å¤â¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SPK¤¬»ÔÈÎ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥×¥êー¥È¥«ー¡Ö¥ß¥é ¥¤ー¥¹ tuned by D-SPORT Racing¡×¡£
¥ß¥é ¥¤ー¥¹¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥¿ー¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä5Â®MT¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹ー¥ÑーLSD¡Ê¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¹¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¡Ë¡¢6ÅÀ¼°¥íー¥ë¥±ー¥¸¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ìー¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ìー¥¤òÁõÈ÷¤·¡¢Æü¾ï»ÈÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
5¥É¥¢¤ä¾è¼ÖÄê°÷4Ì¾¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤·¡¢Æü¾ï¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡ü¥Ùー¥¹¼Ö¡§¥ß¥é ¥¤ー¥¹ tuned by D-SPORT Racing
¡ü¼ç¤Ê²ÍÁõÆâÍÆ
¡¦¸º¿êÄ´À°¼°¥¹¥Ýー¥Ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó
¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥ìー¥¥Ñ¥Ã¥É
¡¦¥¿¥³¥áー¥¿ー
¡¦¥Öー¥¹¥È¥áー¥¿ー
¡¦¸£°ú¥¹¥È¥é¥Ã¥×
¡ü»²Àï³èÆ°¼ÂÀÓ¡§ÂÑµ×¥ìー¥¹¡Ö10»þ´ÖÂÑµ×¥ìー¥¹¡×
¡ü¥Ùー¥¹¼Ö¡§¥í¥Ã¥ー
¡ü¼ç¤Ê²ÍÁõÆâÍÆ
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëD-SPORT Racing ¥«¥éー
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ïー¥Ðー
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ó¥Àー¥«¥Ðー
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥ê¥äLSD
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë CVT¥ª¥¤¥ë¥¯ー¥éー
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¼Ö¹âÄ´À°¼°¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó
¡¦4¥Ý¥Ã¥È¥¥ã¥ê¥Ñー¥¥Ã¥È ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ö¥ìー¥
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥íー¥ë¥±ー¥¸
¡ü»²Àï³èÆ°¼ÂÀÓ¡§XCR¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥«¥Ã¥×ËÌ³¤Æ»
¥È¥è¥¿¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡Ö·Ú¥È¥éÂÐ·è¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥«ー¡£¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°²Ã¹©¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È ¥È¥é¥Ã¥¯ ¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤Î¶îÆ°ÎÏ¡¢ÅÐºäÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»²ÙÈ¢¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤«¤é¼ñÌ£¡¢ºÒ³²»Ù±ç¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿ー¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢4¥¤¥ó¥Á¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¡¢Âç·Â¥¿¥¤¥ä¡Ê175/80R16¡Ë¤Ë¤è¤ë¶îÆ°ÎÏ¤ÈÅÐºäÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê¼ÖÂÎ¤ò³è¤«¤·¤¿¸½¾ì¤Ë¿¼¤¯Æþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥íー¥ë¥Ðー¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÇÀºî¶È¤ä»³¤Î¼ÐÌÌ¤ÎÌÚºàÈ²ºÎºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤¬¿Þ¤ì¤ë¡£²ÙÂæ¤Ë¤Ï¥¥ã¥¿¥Ô¥éーÉÕ¤¤Î²ÙÈ¢¤òÅëºÜ¡£¥¦¥¤¥ó¥Á¤ÇÀÑºÜ¤òÊä½õ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÒ³²»Ù±ç¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¤Ç°ÂÁ´¤Ë²ÙÂæ¤Ø¤ÎÀÑ¤ß¹ß¤í¤·¤¬²ÄÇ½¤À¡£