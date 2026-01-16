“21キロ減”ゆうこす、GU新作でそろえたシーン別の全身コーデを紹介「かわいいママコーデ」「参考になります!!」
タレントの“ゆうこす”こと菅本裕子（31）が14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。GUの新作を組み合わせて、シーン別にコーディネートを披露した。
【動画】「参考になります!!」GU新作でそろえたシーン別全身コーデを紹介するゆうこす
「【GU新作】正直舐めてました…大人女性が“買い”なアイテム多すぎ！モテコーデ5つ組んでみました 161cm｜57kg｜骨スト」と題して動画をアップ。自身のライフスタイルに合わせ、日中のデートや夜の外出、オフィススタイルから子育て中のママに最適なカジュアル服まで、幅広いシーン別の装いを詳しく紹介している。
「昼デート」は白の上下にデニムジャケットを合わせたスタイル。グリーンのタンクトップを仕込み顔周りはパッと明るい印象に。「夜デート」には揺れ感がきれいな黒のスカートにブルーとグレーのカーディガンを合わせて上品にコーディネート。
「オフィスコーデ」はしっかりした生地感のベストとパンツにブルーのギンガムチェックのブラウスを。「公園コーデ」は大活躍のデニムに、人気だという“卵カラー”のUV機能がついたパーカーを合わせてカジュアルに。「トレンドコーデ」はダークブラウンのデニムにイエローのストライプシャツ、“今期のトレンド”だという赤のカーディガンを合わせている。
コメント欄には「どのコーデも可愛くて参考になります!!」「かわいいママコーデ」「昼デートコーデが特に好きです」「色合わせも春感があって、カラーがしっかりしているお洋服を選ばれてるのに、馴染んでいて素敵でした!!」「買い物が凄く上手ですね 着こなしも凄く上手です」「なによりママになったゆうこすがとってもかわいい」などと、称賛する声が寄せられている。
昨年3月に第1子男児を出産した菅本は、先月23日に公開した動画で、産後ダイエットで21キロ減量したことを明かしていた。
