ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Î·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ö¤³¤Î¾Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌîµå¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤È»×¤¦¡×¾¯Ç¯»þÂå¤Ë¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤òÅÁ¾µ¤¹¤ë·è°Õ
ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï15Æü¡¢2026Ç¯ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êÄÌÃÎ¼°¤ò³«ºÅ¤·¡¢¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¤Ç·ª»³±Ñ¼ù»á¤¬ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ª»³»á¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¥Æ¥¹¥ÈÀ¸¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
·ª»³»á¤Ë¤Ï³Æ»þÂå¤ËÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¾®³Ø¹»»þÂå¤Ë¤Ï¡ÖON¥³¥ó¥Ó¡×¤ÈÆüËÜ¤òÀÊ´¬¤·¤¿²¦Äç¼£»á¤ÈÄ¹ÅèÌÐÍº»á¡£¤½¤·¤ÆÃæ³Ø¹»»þÂå¤Ë¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç³èÌö¤·¡¢Åö»þÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¸¶Ã¤ÆÁ»á¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÃæ³Ø¹»¤Î»þ¤ËÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤Î·è¾¡¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¸¶¤µ¤ó¤Ë¶öÁ³¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¸¶¤µ¤óÁ´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬°ì¸À¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤«¤Ë»Ò¶¡¤Î»þ¤ËÀèÇÚÊýÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Èº£¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ7¥·¡¼¥º¥ó²á¤´¤·¡¢ÂÎÄ´¤ò²õ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¤½¤Î¸å2012Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ìîµå¤ò¤Ê¤ó¤È¤«ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ËÆüËÜ¥Ï¥àËÜ¼Ò¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤Û¤ó¤Î°ì°®¤ê¤ÎÊý¤¬ËÍ¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎÁª¼ê¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÀï¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¤Æ¤ÎÌîµå¿Í¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤Þ¤À¤ËÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÄ¾¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤¬¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤Þ¤À¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿Ê¬¤³¤Î¾Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌîµå¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¤Ê¤µ¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥À¥á¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¼þ¤ê¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤ÎÅØÎÏ¤ÇÄ¹¤¯Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÍÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÌîµå¤Ø¤Î»×¤¤¤¬°ì¿Í°ì¿Í¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î»×¤¤¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯Ìîµå¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¹¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÌîµå¤ÎÅÁÆ»»Õ¤È¤Ê¤ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£