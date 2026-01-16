タレントのスザンヌが15日、インスタグラムでライブ配信を行い、デジタルマップ作成サービス「PointMap＋」を活用した故郷の熊本や九州のスポットを紹介した。

配信では、自ら厳選したスポットをまとめた「スザンヌおすすめ熊本親子遊びMAP」と「スザンヌの九州おすすめ温泉MAP」の公開を発表。実際に訪れて良かった温泉地や親子で楽しめる場所を独自の視点で紹介し、自身が経営する熊本の旅館「KAWACHI BASE−龍栄荘−」の魅力についても地元愛たっぷりに語った。

また、小学5年生になる息子との微笑ましいエピソードも披露。以前「5年生になったらお母さんと呼ぶね」と約束していたものの、現在も変わらず「ママ」と呼ばれていることを明かし「いつ『お母さん』と呼んでくれるかなと思いつつ、今はこのままでいいかな」と母の顔をのぞかせた。さらに「“おかん”とも呼ばれてみたい」と意外な願望を口にし、視聴者を和ませる一幕もあった。

旅の思い出として、南阿蘇の温泉で息子らと体験した“人生初の混浴風呂”の話も飛び出した。着衣形式の施設で天然の泥パックを楽しんだ際、泥が見つからず困っていると、常連客が「この穴から出てきますよ」と教えてくれたという心温まる交流を振り返った。

今回スザンヌが活用した「PointMap＋」は、誰でも簡単にオリジナルのマップを作成できる新サービス。スザンヌは「その場ですぐスポットを追加できるし、写真やメモも残せる。見るだけならアカウント登録も必要ない」とその利便性をアピールした。