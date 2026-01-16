超特急のタクヤとしても活躍する俳優・草川拓弥（３１）が１６日、都内で「スカルプＤまつ毛美容液」ブランドアンバサダー就任＆新ＷＥＢＣＭ発表会に登壇した。

アンバサダー就任記念の巨大名刺を渡されると「大きくないですか！？」と驚きつつ「普段、名刺を持つことはないのでスゴくうれしい。（家で）一番目立つところに飾りますよ」と笑顔だ。

その後は新年の縁起物としてダルマの右目への目入れと、商品にちなんでまつげも書き込んだ。美容に関する意識としては「ちょっと口角を上げたい。トレーニングして意識せずとも自然と口角が上がるように、表情筋トレーニングをしたい」と話した。

１月スタートのドラマで草川はテレビ東京系「俺たちバッドバーバーズ」、テレビ朝日系「ぜんぶ、あなたのためだから」、フジテレビ系「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」と３作品に出演。さまざまな役を演じ「あまり自分ではスゴいなと思わないんですけど、ファンの方からたくさんエールをいただいてうれしい」と笑顔を見せた。

２０２６年の俳優活動については「２０２６年はドラマはもちろん、映画もたくさん出たいと思っている。いただいた役は全うしたと思っているので、ぜひどんな役でもお待ちしています」と目標を語っていた。