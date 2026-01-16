¡Ú ´Ñ·î¤¢¤ê¤µ ¡ÛàÁíºÛá¤È¤·¤Æ·ÝÇ½¿À¼Ò¤Ë»²·Ø¡¡·ÝÇ½³èÆ°45¼þÇ¯¤Ë¡Ö¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¡×
ÇÐÍ¥¤Î´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇàÁíºÛá¤òÌ³¤á¤ë²ñ¤ÎÍ³½ï¤Ç¤¢¤ë¿À¼Ò¤ò»²·Ø¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ·î¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁíºÛ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¡µþÅÔ¼ÖÀÞ¿À¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¡£¼«¿È¤¬ÎáÏÂ3Ç¯¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ë·ÝÇ½³èÆ°40¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤ÆÊôÇ¼¤·¤¿¤ªìÐÁ¬È¢¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ·î¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯4·î¤Ë¡¢µþÅÔ¤Î¼ÖÀÞ¿À¼Ò¡Ê¤¯¤ë¤Þ¤¶¤¤¸¤ó¤¸¤ã¡Ë¤Ë¤è¤ë·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½²ñ¤ÎÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÀÞ¿À¼Ò¤ÏËö¼Ò¤È¤·¤Æ¡Ö·ÝÇ½¿À¼Ò¡×¤òÆâÊñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î·ÝÇ½¿Í¤ÎÊý¡¹¤¬»²·Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ·î¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¡£·ÝÇ½³èÆ°45¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ö·ÝÇ½¿À¼Ò¤Ç¤ª»²¤ê¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¡£¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ªìÐÁ¬È¢¤òÊôÇ¼¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤¦¸ÞÇ¯¡×¡Ö¿¢¤¨¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿´Ñ·îºù¡Ê¤«¤ó¤Å¤¤¶¤¯¤é¡Ë¤â¥¹¥¯¥¹¥¯°é¤Áº£Ç¯¤Î½Õ¤Ë¤Ï²Ö¤¬ºé¤¯¤«¤Ê¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¡Ö·îÆü¤Ï¤É¤ó¤É¤óÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ö²ù¤¤¤Ê¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤ò¤ä¤ê¡×¡Ö»ä¤é¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û