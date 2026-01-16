¿Æ¤«¤é¤Î¶âÁ¬»Ù±ç¤âÆó¶Ë²½¡©¡¡¼õ¤±¤¿»Ù±ç³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¡¡ÉÔÆ°»º¹ØÆþ»þ¤ÎÆ¬¶â563Ëü±ß¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é»ñ¶â180Ëü±ß
¿Æ¤«¤é¶âÁ¬Åª¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤ä¡¢µÕ¤Ë¿Æ¤Ë¶âÁ¬»Ù±ç¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ò·Þ¤¨¡¢À®¿Í¸å¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤â¤è¤êÄ¹¤¯Â³¤¯Ãæ¡¢¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë ¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊPGFÀ¸Ì¿¡Ë¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤«¤é¶âÁ¬»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬46.1%¡¢¿Æ¤Ë»Ù±ç¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï23.1%¤Ç¤·¤¿¡£
Æâ³ÕÉÜ¤¬Äê¤á¤¿¡Ö²ÈÂ²¤ÎÆü¡×¡Ê2025Ç¯11·î16Æü¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¼Â»Ü¡£70ºÐ°Ê¾å¤Î¼Â¤Î¿Æ¤¬¤¤¤ë40¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷2000Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¡Ö¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡Ù¤ÎÀ¸³èÄ´ºº2025¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤ÏÌóÈ¾¿ô
¿Æ¤«¤é¤Î¶âÁ¬ÌÌ»Ù±ç¤ÎÍÌµ¤ò¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê46.1%¡Ë¤È¡Ö¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê53.9%¡Ë¤Ç¤Û¤ÜÙÉ¹³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ»Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï50.0%¡¢ÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ»Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï44.9%¤Ç¤·¤¿¡£
¿Æ¤Ø¤Î¶âÁ¬ÌÌ»Ù±ç¤ÎÍÌµ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï23.1%¡¢¡Ö¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ï77.0%¤Ç¤·¤¿¡£Æ±µï¿Æ»Ò¤ÈÊÌµï¿Æ»Ò¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¿Æ¤Ë¡Ö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢Æ±µï¿Æ»Ò¤¬35.4%¡¢ÊÌµï¿Æ»Ò¤¬19.3%¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ¤âÂ¿¤¤»Ù±ç¹àÌÜ¤Ï¡ÖÀ¸³èÈñ¡×
¿Æ¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿Æ¤«¤é¤Î¶âÁ¬ÌÌ»Ù±ç¤Ç¡¢ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ¸³èÈñ¡Ê¼Ò²ñ¿Í°Ê¹ß¡Ë¡×¤Ç23.1%¤Ç¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ëº§ÈñÍÑ¡×¤¬22.5%¡¢¡ÖÉÔÆ°»º¹ØÆþ»þ¤ÎÆ¬¶â¡×¤¬13.8%¡¢¡Ö¼«Æ°¼Ö¹ØÆþ»þ¤ÎÆ¬¶â¡×¤¬13.3%¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é»ñ¶â¡×¤¬12.4%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤ÎÆ¬¶â¤ä¶µ°é»ñ¶â
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ù±ç³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¡Ê¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤ß¡Ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ¤â¹â³Û¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÉÔÆ°»º¹ØÆþ»þ¤ÎÆ¬¶â¡×¤Ç563.2Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é»ñ¶â¡×¤¬180.4Ëü±ß¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¡Ê¼Ò²ñ¿Í°Ê¹ß¡Ë¡×¤¬138.8Ëü±ß¡¢¡Ö·ëº§ÈñÍÑ¡×¤¬137.4Ëü±ß¡¢¡Ö¼«Æ°¼Ö¹ØÆþ»þ¤ÎÆ¬¶â¡×¤¬132.8Ëü±ß¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ°»º¹ØÆþ»þ¤ÎÆ¬¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢500Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹â³Û¤Ê»Ù±ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Âð¼èÆÀ¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤«¤é¤Î»Ù±ç¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¹À¤Âå¤Ø¤Î¶µ°é»ñ¶â¤â180Ëü±ß¤È¹â³Û¤Ç¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿·ÐºÑÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¶¯¤µ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¶âÁ¬»Ù±ç¤Î¡Ö°ìÊýÄÌ¹Ô¡×¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢¿Æ¤«¤é»Ò¤Ø¤Î¶âÁ¬»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬ÌóÈ¾¿ô¤¤¤ë°ìÊý¡¢¿Æ¤Ë»Ù±ç¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤½¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤È¤¤¤¦¡¢¶âÁ¬»Ù±ç¤Î°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢¹âÎð²½¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤àÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Æ»Ò´Ö¤Î¶âÁ¬»Ù±ç¤ÎÊý¸þÀ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë ¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥Í¥Ã¥È¥¨¥¤¥¸¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÄ´ºº