¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤¬ºî¤ë¡¢»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë°î¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤â¡¢¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¡×¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¤Ë¤¢¤ëÀì½¤³Ø¹»¤ÎÅìµþ¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤¬2026Ç¯1·î9Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤ÇËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¡ÊTAS¡Ë2026¡×¤ÇÅ¸¼¨¤·¤¿¡ÖTAUS-HFRS¡×¤â¡¢³ØÀ¸¤é¤·¤¤Ë¤«¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡TAUS-HFRS¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤Î³ØÀ¸¤¬Ê¿À®¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¾¼ÏÂ¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¡×¡£¡Ö¶áÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤âÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2007Ç¯¼°¤È¡ÖÊ¿À®À¸¤Þ¤ì¡×¤Î½éÂå¡Ê³¤³°¤Ç¤Ï2ÂåÌÜ¡Ë¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖIS¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¾¼ÏÂ50Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡Ë¡×É÷¤ÎÈ¢·¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë»Ñ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À½ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥¯¥é¥Õ¥È²Ê 17´üÀ¸¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢TAUS-HFRS¤ÎÀ½ºî´ü´Ö¤Ï¤Ê¤ó¤È2¤«·î¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁ°¸å¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÏFRP¤ÇÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÊÌÌ¤ÎÂ¿¤¤IS¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥¯¥ê¥Ã¥É¤ËÈ÷¤ï¤ë²ÄÆ°¼°¤ÎÄ¶Âç·¿¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤â¡¢¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼¥°¥ì¡¼¡×¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥«¡¼¤Î3ÂåÌÜ¥À¥Ã¥¸¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ê¤É¤Ë¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¡Ö4GR-FSE¡×·¿¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ï³ØÀ¸¤¬À½ºî¤·¤¿4ËÜ½Ð¤·¤òÁõÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òÇÁ¤¯¤È¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¥·¥ó¥°¥ë¥·¡¼¥¿¡¼¤Ç¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤Ê¤·¡¢¥ê¥¢¥É¥¢¤âÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºBRIDEÀ½¤Î¥Õ¥ë¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤ä¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¤â¥Á¥ó¥Á¥éÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£
¡¡³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÄ¥ÂØ¤¨ºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¶áÌ¤Íè´¶¤ÎÎ¾Î©¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤ËÆü»º¡Ö¥¯¥ë¡¼¡×¤ò²þÂ¤¤·¤¿CAL¥ë¥Ã¥¯¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡Ö¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¯¥é¥¹¡ÊW124¡Ë¡×¥Ù¡¼¥¹¤Î¡ÖRacing VIP¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤È¤·¤âÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëTAUS-HFRS¤òÅ¸¼¨¤·¤¿Æ±¹»¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤â¤É¤ó¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£