1kmÁö¹Ô¡Ö¤¿¤Ã¤¿1.8±ß¡×!? ¼Ö¸¡ÉÔÍ×¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¡Ö1¿Í¾è¤ê¥â¥Ç¥ë¡×¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÇã¤¨¤ë¡ª ½Ð¸÷¤¬¼Â¾Ú³«»Ï¡¢Åìµþ¡¦¹Åç¤«¤é
SS¤¬¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£µòÅÀ¡×¤Ø¿Ê²½¡¢¼è¤ê°·¤¦¤Î¤Ïmibot¡£°Ý»ýÈñ¤Ï¶Ã°Û¤Î¡Ö1kmÌó1.8±ß¡×
¡¡2026Ç¯1·î16Æü¡¢½Ð¸÷¶½»º¤ÈKG¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤Ï¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢2026Ç¯4·î¤«¤éÅìµþ¤È¹Åç¤Î°ìÉô¤ÎµëÌý½ê¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ö¥¢¥Ý¥í¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢KG¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤¬¼ê³Ý¤±¤ë1¿Í¾è¤ê¾®·¿EV¡Ömibot¡×¤ÎÈÎÇä¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä¼ÖÎ¾À°È÷¤Ê¤É¤Î¼Â¾Ú¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥¯¥«¥¯¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö110Ëü±ß¤Î¥Ï¥³¼Ö¡×¤Ç¤¹¡£²èÁü¤ò¸«¤ë¡ª¡Ê24Ëç¡Ë
¡¡¤¤¤Ä¤â¤ÎµëÌý½ê¤¬¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎµòÅÀ¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡½Ð¸÷¶½»º¤Ï¡¢¹Åç¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£´ë¶ÈKG¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¿·¤¿¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤ÎÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¤â¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ý¤Ä1¿Í¾è¤êÅÅÆ°¥ß¥Ë¥«¡¼¡Ömibot¡Ê¥ß¥Ü¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Æü¾ï¤ÎÂ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬¡¢¿È¶á¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊSS¡Ë¤Ç¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄó·È¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡2026Ç¯4·î¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤È¹Åç¸©¤Î¡Öapollostation¡Ê¥¢¥Ý¥í¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ë¼ÖÎ¾¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ØÆþ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤«¤éÇ¼¼Ö¡¢ÅÐÏ¿Âå¹Ô¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊÝ¸±¤Î¼êÂ³¤¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÎÇäÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç¼¼Ö¸å¤Î°Â¿´´¶¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SS¤¬»ý¤ÄÀ°È÷¥Ô¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÅÀ¸¡¤äÉôÉÊ¸ò´¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡µëÌý¤äÀö¼Ö¤ÇÎ©¤Á´ó¤ë¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢EV¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ëÍøÊØÀ¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¼è¤ê°·¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ömibot¡×¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¾®·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¡£Á´Ä¹2485mm¡ßÁ´Éý1140mm¡ßÁ´¹â1470mm¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤ÏÌó470kg¤È·ÚÎÌ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¥ã¥Ó¥óÉÕ¤¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë°¦¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§¡£¤·¤«¤·Ãæ¿È¤ÏÀè¿ÊÅª¤Ç¡¢ÌµÀþÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¡ÊOTA¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É¥«¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë¡µ¬¾å¤Ï¡ÖÂè°ì¼ï¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡Ê¥ß¥Ë¥«¡¼¡Ë¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Ö¸¡¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢ÀÇ¶â¤äÊÝ¸±ÎÁ¤â¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¯ÆÃÌó¤Ê¤É¤¬»È¤¨¤ë¤¿¤á°Â²Á¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÈÄíÍÑ¤Î100V¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ç½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Ëþ½¼ÅÅ¤Ç¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏÌó100km¡Ê¥á¡¼¥«¡¼¸øÉ½ÃÍ¡Ë¡£ÅÅµ¤Âå¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È1km¤¢¤¿¤êÌó1.82±ß¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê·ÐºÑÀ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1¿Í¾è¤ê¤Ê¤¬¤éÍøÊØÀ¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¡£45kg¤Þ¤Ç¤Î²ÙÊª¤¬ÀÑºÜ²ÄÇ½¤Ç¡¢ÅôÌý¤Ê¤É¤Î¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¯¤âÀÑ¤á¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Çã¤¤Êª¤äÄÌ¶Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë°ÜÆ°¡×¤ËºÇÅ¬¤ÊÁêËÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡½Ð¸÷¶½»º¤ÈKG¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¹ÔÃæ¤ËÆó»À²½ÃºÁÇ¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤EV¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¡µë¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë½Ð¸÷¶½»º¤È¡¢¿·¤·¤¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëKG¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£