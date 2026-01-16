¡Ö·»¤À¤Ã¤¿¤Î⁉¡×¡Ö¾×·â¡×Äï¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼»°ãø·°¡Ä¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×½Ð±é·èÄê¤Î31ºÐÇÐÍ¥¡¦·ëÌÚÞæÀ±¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¡×¤ÎÀ¼
Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡¡Äï¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î»°ãø·°(ÂçÊ¬¸©½Ð¿È)¡Ä¡£ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë31ºÐÇÐÍ¥¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü¤¬±é¤¸¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î»°ÃË¡¦¿¥ÅÄ¿®¹§Ìò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï·ëÌÚÞæÀ±(ÂçÊ¬¸©½Ð¿È)¡£¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀèÇÚÊý¤È¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëä¤â¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï·ëÌÚ¤Î¾åÈ¾¿È¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë·ëÌÚ¤Ë¡Ö·»¤À¤Ã¤¿¤Î!?¡×¡Ö¾×·â¤Î»ö¼Â¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÂç²Ï¤ÇÞæÀ±¤¯¤ó¤¬´Ñ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ‼¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¤!¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£