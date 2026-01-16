ÈÓÅÄÅ¯Ìé»á¡¡ÂåÂÇËÜÎÝÂÇ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤«¤é¡ÈÂçÃÀ¡É»ØÎá¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È²«¶â´ü¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¡¢ÈÓÅÄÅ¯Ìé»á¡Ê57¡Ë¤¬¡¢¸µµð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¦²¬ºê°ê»á¡Ê64¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤Ë½Ð±é¡£Êá¼ê¤È¤·¤Æ¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþÃÄ¤âÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤ÇÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÂóÂç¹ÈÎÍ¤«¤é1986Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþÃÄ¡£ºÇ½é¤Î2Ç¯´Ö¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ2·³Êë¤é¤·¡£
¡¡Å¾µ¡¤Ï3Ç¯ÌÜ¥ª¥Õ¤ËË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤ÏÌîÂ¼¹îÌé»á¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¡£¤½¤·¤Æ¸ÅÅÄÆØÌé»á¤Î¿·ÆþÃÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÓÅÄ»á¤Ï¡Ö¥æ¥Þ¤Î¡Ê½Õµ¨¡Ë¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ÆÁ÷µå¥¿¥¤¥à¤Ê¤ÉÂ¬¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï¸ÅÅÄ»á¤ËÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬ÁöÎÝÎý½¬Ãæ¤ËÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢²¿¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÆþ¤ë¤ÈÂåÁöµ¯ÍÑ¤Ê¤ÉÊá¼ê°Ê³°¤Îµ¯ÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Î1990Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂåÁöÍ×°÷¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¡¢ÆóÎÝ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿ãø¼Ä¸¼£»á¤¬¶ËÅÙ¤ÎÉÔ¿¶¤Ç¡¢4·î21Æü¤Î¹ÅçÀï¤ÇÈÓÅÄ»á¤¬ÂåÂÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¼¡¤Î²ó¤«¤é¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¡×¤È¡¢ÆóÎÝ¼éÈ÷¤Ë½¢¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆóÎÝ¤Ê¤É¼é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¡£¥°¥é¥Ö¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÆâÌî¼éÈ÷¥³¡¼¥Á¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ½Ð¾ì¡£¼¡¤ÎÆü¤«¤é¡Ö1ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌîÂ¼´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ë²¬ºê»á¤Ï¡ÖÎ¢ÉÕ¤±¡¢½àÈ÷¡¢½àÈ÷¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤É¡¢ÂçÃÀ¤µ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿ÈÓÅÄ»á¤Ï¡¢ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤¬Â¤ÎÂ®¤¤Áª¼ê¤ò¤È¤ê¤ï¤±¹¥¤àÍýÍ³¤ò¡ÖÊá¼ê¤È¤·¤ÆÂ¤ÎÂ®¤¤¿Í¤¬°ìÈÖ·ù¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢ÈÓÅÄ»á¤Ï¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Þ¤ÇÆóÎÝ¤ò¼é¤êÄÌ¤·¤¿¡£¡Ö¤è¤·¡ª¥»¥«¥ó¥É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼³Í¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯¡¢ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤«¤éº£ÅÙ¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤±¡ª¡×¤ÈÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£